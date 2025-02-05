Украина нуждается в импорте газа: в Минэнерго подсчитали, сколько не хватает в 2025 году

До конца 2025 года Украина потребует импорта около 1 млрд куб. м природного газа или даже больше. Конечный показатель дефицита газа будет зависеть от его объемов к концу зимнего сезона и обстрелам газовой инфраструктуры Россией.

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Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в интервью "Интерфакс-Украина". Он уверен, что пока переживать по этому поводу еще рано.

"Безусловно, импорт газа нам нужен. А что касается объемов, то будем смотреть, с чем мы выйдем из этого сезона, учитывая, в том числе, и последствия российских атак на газовую инфраструктуру. Увидим, но, думаю, точно не менее 1 млрд куб. м нужно будет импортировать до конца года. Возможно даже больше", – сказал глава Минэнерго.

Впрочем, он подчеркнул, что до конца сезона Украина обеспечена газом, поэтому "надо наполнить хранилища в следующий ОЗУ (осенне-зимний период. – Ред.)". В то же время из-за обстрелов газовой инфраструктуры РФ может влиять на добычу собственного газа Украиной.

"Я не могу называть цифры. Серьезно влияет. Но все это имеет временное влияние. Мы понимаем, что с этим делать", – отметил Галущенко.

На импорт газа будут тратиться как собственные средства "Нафтогаза", так и кредитные (в частности, Украина имеет открытую кредитную линию от Европейского банка реконструкции и развития на 200 млн евро). Также Украина может получить грантовые средства на закупку газа или собственно ресурс в виде гранта. Закупаться газ будет по актуальной рыночной цене.

Министр отметил, что Украина не получала от Евросоюза никаких предложений по возобновлению транзита российского газа через его территорию. А Словакия, которая угрожала Украине из-за прекращения транзита, получает 400 млн куб. м в месяц азербайджанского газа. "Думаю, что в случае необходимости Азербайджан сможет увеличить эти объемы", – пояснил глава Минэнерго.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что министр иностранных дел Андрей Сибига выразил заинтересованность Украины в закупках сжиженного природного газа у США. Украина может предоставить свои газовые хранилища для его хранения, что значительно усилит энергетическую безопасность в Европе.

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