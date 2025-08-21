Украина готовится к отопительному сезону: хватит ли газа зимой

Чтобы пережить зиму 2025-2026 годов, Украине нужно 13,2 млрд кубометров газа, из которых 4,6 млрд "кубов" надо закупить за рубежом. Сейчас "Нафтогаз" имеет достаточно средств, чтобы наполнить хранилища "голубым топливом".

Об этом, как сообщает "Телеграф", заявила министр энергетики Светлана Гринчук. Она заверила, что Украине пока хватает собственных запасов, и предположила, что украинские хранилища могут быть заполнены и больше.

Хватит ли газа?

"13,2 млрд кубометров – цель к отопительному сезону, 4,6 млрд кубометров – цель по импорту. Это должно обеспечить нашу потребность в природном газе на период отопительного сезона при любых условиях: теплой или холодной зимы", – сказала глава Минэнерго.

Гринчук отметила: этот минимально необходимый показатель заполненности хранилищ. Впрочем, министр предположила, что Украина может накопить и больше газа, впрочем сейчас этот вопрос еще обсуждать рано.

"Если мы успеем заполнить хранилища и закупить газа столько, сколько нам надо сейчас, то, думаю, нам должно хватить. Даже если ориентироваться на потребности прошлого года, то нам хватило своих запасов", – сказала политик.

Светлана Гринчук добавила, что одним из приоритетов Украины по энергетике является наращивание собственной добычи газа. Также она заверила, что "Нафтогазу" хватает средств, чтобы закупить газ.

"Всего хватает. Были и внутренние кредиты от национальных банков, ЕБРР предоставил грант, Норвегия предоставила 80 миллионов евро. То есть финансовый ресурс, который нужен до начала отопительного сезона у нас есть", – объяснила она.

Что говорят в "Нафтогазе"

Впрочем, в самом "Нафтогазе" еще весной не исключили возможность ограничения подачи газа. Заместитель председателя наблюдательного совета Наталья Бойко отметила, что в компании готовятся ко многим различным сценариям развития событий. "Некоторые из них прагматично будут предусматривать жесткие меры, в том числе и по ограничению потребления", – сказала она.

Впрочем Бойко признала, что газовый сектор Украины продемонстрировал способность эффективно восстанавливаться после российских ударов. Хотя и с потерей качества подаваемого топлива.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в сентябре украинцы – клиенты "Нафтогаза" (а таких 98% от общего количества абонентов) будут получать газ по тарифу 7,96 грн/кубометр. Дело в том, что компания продлила действие тарифного плана "Фиксированный".

