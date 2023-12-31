Третья платежка за газ: что следует о ней знать и за что придется платить

В Украине потребителям нужно платить за содержание внутридомовых сетей. Для этого необходимо подписать договор с сертифицированной организацией (может быть облгаз) и дополнительно платить.

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Законодательство предоставило право владельцу выбирать организацию, которая исключительно на договорных условиях и на платной основе будет осуществлять работы по обслуживанию внутридомовых сетей, сообщает издание "Газправда". Это может быть как местный облгаз, так и другие организации, получившие на это соответствующие разрешения.

Действующее законодательство содержит оговорку, что в случае необеспечения технического обслуживания и текущего ремонта внутридомовых газовых сетей в доме распределение природного газа прекращается. является нарушением прав его жителей", – отмечает издание.

Специалисты должны осуществлять визуальный осмотр газопроводов, проверяют наличие свободного доступа к ним, состояние окрашивания и крепления газопровода, наличие футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции дома, уплотнение межтрубного пространства, очищают его от грязи. и, в случае необходимости, восстанавливающие его.

OBOZ.UA писал ранее о том, что в Украине тарифы на газ для населения с 1 января 2024 года останутся неизменными. Для клиентов "Нефтегаза", а это около 98% всех бытовых потребителей, плата будет составлять 7,96 грн за кубометр. При потреблении 9,9 кубометра (соцнорма на три человека, только плита) за январь им нужно будет заплатить 78,8 грн.

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