Тарифы на газ с 1 июля: сколько будет стоить каждый кубометр

В Украине тарифы на газ с 1 июля не изменятся. Большинство украинцев за каждый кубометр будут платить 7,96 грн. Это тариф "Нефтегаза", услуги которого пользуется около 98% бытовых потребителей газа.

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Об этом говорится в данных издания ГазПравда. Как и в предыдущие месяцы свои предложения на июль обнародовали 12 поставщиков. Стоимость кубометра газа в зависимости от газоснабжающей компании будет колебаться от 7,70 до 9,99 грн.

Впрочем, подавляющему большинству украинских бытовых потребителей (98%, или 12 млн домохозяйств) газ в настоящее время поставляет Нафтогаз Украины. Его цена – 7,96 грн за кубометр – будет действовать, по меньшей мере, до конца апреля 2025 года.

"Эру Людям" – 7,70

"Энерджи Трейд Груп" – 7,799

"Нефтегаз Украина" – 7,96

"Тернопольоблгаз Сбыт" – 7,96

"Прикарпат Энерго Трейд" – 7,98

"Полтавагаз Сбыт" – 7,99

"Галнефтегаз" – 7,99

"Львовэнергосбыт" – 8,20

"Киевские энергетические услуги" – 8,46

"Днепровские энергетические услуги" – 8,46

"Аскания Энерджи" – 9,95

"Ритейл Сервис" – 9,99

Как платить меньше

Украинцы могут получить скидку на газ. Для этого необходимо оплатить полученный счет до 15 числа (при уплате за прошлый месяц).

Об этом говорится в сообщении "Нефтегаза" в Facebook. "Оплачивать счета за потребленный газ не только важно, но и выгодно. Напоминаем, что у каждого клиента есть возможность получить скидку 1%", – говорится в заявлении.

Для получения скидки необходимо:

уплатить счет до 15 числа текущего месяца.

произвести оплату на my.gas.ua или в чате GASUA.

"Обращаем ваше внимание на то, что скидка не суммируется и начисляется при отсутствии задолженности. То есть уплатить необходимо всю сумму с копейками. В случае выполнения всех действий вы получаете начисление скидки в 1% на следующий платеж", – говорится в сообщении.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в Украине с началом массовых стабилизационных отключений распространяют мифы о якобы экспорте электроэнергии в период ограничений. Такие утверждения скорее напоминают теорию заговора, потому что для этого необходимо фальсифицировать данные европейской платформы, подкупить украинских чиновников, чиновников в соседних странах ЕС и всех энергетиков, причастных к импорту и экспорту.

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