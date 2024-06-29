Тарифы на газ с 1 июля: сколько будет стоить каждый кубометр
В Украине тарифы на газ с 1 июля не изменятся. Большинство украинцев за каждый кубометр будут платить 7,96 грн. Это тариф "Нефтегаза", услуги которого пользуется около 98% бытовых потребителей газа.
Об этом говорится в данных издания ГазПравда. Как и в предыдущие месяцы свои предложения на июль обнародовали 12 поставщиков. Стоимость кубометра газа в зависимости от газоснабжающей компании будет колебаться от 7,70 до 9,99 грн.
Впрочем, подавляющему большинству украинских бытовых потребителей (98%, или 12 млн домохозяйств) газ в настоящее время поставляет Нафтогаз Украины. Его цена – 7,96 грн за кубометр – будет действовать, по меньшей мере, до конца апреля 2025 года.
- "Эру Людям" – 7,70
- "Энерджи Трейд Груп" – 7,799
- "Нефтегаз Украина" – 7,96
- "Тернопольоблгаз Сбыт" – 7,96
- "Прикарпат Энерго Трейд" – 7,98
- "Полтавагаз Сбыт" – 7,99
- "Галнефтегаз" – 7,99
- "Львовэнергосбыт" – 8,20
- "Киевские энергетические услуги" – 8,46
- "Днепровские энергетические услуги" – 8,46
- "Аскания Энерджи" – 9,95
- "Ритейл Сервис" – 9,99
Как платить меньше
Украинцы могут получить скидку на газ. Для этого необходимо оплатить полученный счет до 15 числа (при уплате за прошлый месяц).
Об этом говорится в сообщении "Нефтегаза" в Facebook. "Оплачивать счета за потребленный газ не только важно, но и выгодно. Напоминаем, что у каждого клиента есть возможность получить скидку 1%", – говорится в заявлении.
Для получения скидки необходимо:
- уплатить счет до 15 числа текущего месяца.
- произвести оплату на my.gas.ua или в чате GASUA.
"Обращаем ваше внимание на то, что скидка не суммируется и начисляется при отсутствии задолженности. То есть уплатить необходимо всю сумму с копейками. В случае выполнения всех действий вы получаете начисление скидки в 1% на следующий платеж", – говорится в сообщении.
Ранее OBOZ.UA писал о том, что в Украине с началом массовых стабилизационных отключений распространяют мифы о якобы экспорте электроэнергии в период ограничений. Такие утверждения скорее напоминают теорию заговора, потому что для этого необходимо фальсифицировать данные европейской платформы, подкупить украинских чиновников, чиновников в соседних странах ЕС и всех энергетиков, причастных к импорту и экспорту.
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