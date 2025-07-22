Тарифы на газ и электроэнергию в августе: сколько в среднем придется заплатить за квартиру

В Украине в августе тариф на электроэнергию не изменится и составит 4,32 грн за кВт*ч. В то же время кубометр газа будет стоить 7,96 грн. В среднем семья из трех человек заплатит за газ 78,56 грн в месяц, а за электроэнергию 561,6 грн.

Видео дня

Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Решение о размере тарифов уже утверждено. Газ не подорожает как минимум до конца следующего отопительного сезона, а решение по стоимости тока принято до конца октября 2025-го.

Газ. Норматив потребления газа на одного человека (если есть горячее водоснабжение) составляет 3,29 куб. на человека. Семья из трех человек должна платить за 9,87 куб. газа. Если нет горячего водоснабжения, то норматив на человека составляет 5,39 куб., а на трех – 16,17 куб. Тариф "Нафтогаза" составляет 7,96 грн за куб. Итак, если есть горячее водоснабжение, то заплатить придется примерно 78,56 грн в месяц, а если нет горячего водоснабжения – 128,7 грн.

Электроэнергия. Если есть газовая плита, норматив потребления электроэнергии на семью из трех человек будет составлять 130 кВт*ч. А если нет газовой плиты, то норматив потребления электроэнергии составит 170 кВт*ч. Итак, учитывая стоимость электроэнергии в 4,32 грн за кВт*ч, за месяц семье из трех человек придется платить 561,6 грн, если есть газовая плита, и 734,4 грн в месяц, если нет газовой плиты.

Как платить за электроэнергию меньше

Как отмечают в Минэнерго, "ночной тариф" (при установленном соответствующем двухзонном счетчике) будет составлять 2,16 грн/кВт*ч. Поэтому владельцы двухзонных счетчиков будут продолжать платить вдвое меньше за электроэнергию, потребленную с 23:00 до 7:00.

Любой потребитель электроэнергии имеет право купить многозонный счетчик, обратиться к своему поставщику тока и перейти на новый тариф. А с трехзонным счетчиком действуют три тарифа:

с 23:00 до 07:00 (ночной) – 1,728 грн/кВт*ч;

7:00-8:00/11:00-20:00/22:00-23:00 (полупиковый) – 4,34 грн/кВт*ч;

8:00-11:00/20:00-22:00 (пиковый) – 6,48 грн/кВт*ч.

Трехзонный счетчик следует устанавливать, только если у вас значительное потребление и вы можете контролировать период потребления, например, не пользоваться током с 08:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00.

Напомним, Кабинет Министров Украины постановлением № 632 от 31.05.2024 установил для всех жителей Украины единую фиксированную цену на электроэнергию - 4,32 грн/кВт*ч независимо от объема потребления.

Как ранее писал OBOZ.UA, "Газсети" начали присылать украинцам по всей стране платежки на оплату стоимости обслуживания внутридомовых газовых систем.Такая услуга является обязательной. В зависимости от возраста многоэтажки, обслуживание (во время которого прежде всего ищут утечки газа) проводят раз в три-пять лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!