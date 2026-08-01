Тариф на газ в Украине: объявлена стоимость кубометра с 1 августа

Украинские поставщики газа обнародовали стоимость "голубого топлива" для бытовых потребителей на август 2026 года. Для большинства граждан тарифы остаются стабильными и не претерпевают изменений. Около 98% украинцев (клиенты "Нафтогаза") будут платить за голубое топливо 7,96 грн за куб.

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Об этом говорится в публикации "ГазПравда". В настоящее время услуги по газоснабжению населения предоставляют 8 компаний:

4 поставщика предлагают исключительно фиксированные годовые тарифы.

предлагают исключительно фиксированные годовые тарифы. 4 поставщика дают возможность выбирать между годовой и переменной месячной ценой.

Базовыми для украинцев остаются именно годовые предложения, цена по которым зафиксирована до 30 апреля 2027 года. Они колеблются в пределах от 7,96 до 9,99 грн за кубометр. На месячные (рыночные) тарифы потребители могут перейти по собственному желанию — в августе эти предложения составляют от 8,46 до 27,59 грн/куб. м.

Важно: Около 98% украинских семей (более 12 млн домохозяйств) обслуживает ГК "Нафтогаз Украины". Цена в рамках тарифа "Фиксированный" остается неизменной – 7,96 грн за кубометр.

Стоит напомнить, что до полномасштабного вторжения Украина продемонстрировала существенный прогресс в реформировании газового рынка. Тогда "Нафтогаз" обслуживал лишь около 10% населения, потребители могли свободно выбирать поставщика и тарифные планы среди десятков частных компаний. Сейчас ситуация полностью монополизирована: госкомпания обеспечивает топливом 98% домохозяйств, а ценообразование жестко контролируется правительственными решениями.

Актуальную рыночную стоимость газа на сегодняшний день даже не рассчитывают, поскольку прямое сравнение с европейскими хабами некорректно. Внутренняя добыча частично покрывает потребности страны, однако эта отрасль требует колоссальных инвестиций — особенно на фоне регулярных ударов агрессора по газовой инфраструктуре.

Как ранее писал OBOZ.UA, в ближайшее время в Украине повысят тарифы на воду в целом ряде населенных пунктов. При этом в некоторых городах рост составит более 200%. В Украине дорожают все составляющие тарифа на воду. В частности, электроэнергия, топливо, зарплаты работников, ремонтные работы и т. д. Например, в "Винницаоблводоканале" на своем сайте заявили, что стоимость электроэнергии для предприятия взлетела более чем в 5 раз, а тарифы на ее передачу и распределение выросли втрое.

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