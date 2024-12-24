Тариф на газ с 1 января: сколько будет стоить кубометр

В Украине тариф на газ с 1 января 2025 года не изменится. "Нафтогаз" утвердил стоимость голубого топлива по меньшей мере до конца отопительного сезона (апрель следующего года). Также до этого момента не будет пересматриваться стоимость тока.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Так, "Нафтогаз" будет продавать голубое топливо по цене в 7,96 грн за 1 кубометр. Кроме того, следует отметить, что в Украине действует мораторий на повышение тарифа на газ до конца военного положения. Следовательно, повысить тарифы невозможно без решения Рады.

Кроме "Нафтогаза", в Украине работают еще ряд поставщиков голубого топлива. Однако около 98% всех бытовых потребителей пользуются услугами именно "Нафтогаза".

Пересчитают стоимость доставки

Украинцы платят за доставку газа фиксированную сумму, которую пересчитывают раз в год. Следующий перерасчет – с 1 января 2025-го. Начиная с этого момента, часть украинцев будет вынуждена платить за доставку больше, в то же время суммы в счетах могут снизиться у тех, кто в прошлом "газовом году" начал экономить.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Газовый год – с 1 октября прошлого года до 30 сентября текущего года. Сейчас мы платим за доставку, учитывая объем потребления газа с 1 октября 2022-го по сентябрь 2023-го. А в 2025-м будем платить за тот объем газа, который использовали с 1 октября 2023-го по 30 сентября 2024-го.

Сумма в платежках за доставку газа формируется из двух составляющих: тариф на доставку газа и объем потребления (эти показатели нужно умножить). Тариф на доставку не изменялся (и по закону не должен измениться, поскольку во время военного положения действует мораторий на повышение стоимости как самого газа, так и его доставки). А вот объем потребления – величина переменная.

Свой тариф вы можете узнать на сайте своей газораспределительной компании или увидеть в платежке. Некоторые тарифы (не из всех регионов) также отражены в таблице ниже (стоимость указана в гривнях за 1 кубометр). Разберем несколько примеров. В среднем на отопление квадратного метра тратят 5 кубов газа (по корректировке на регион). Так отмечено в социальных нормативах потребления коммунальных услуг.

Как ранее писал OBOZ.UA, "Газсети" начали посылать украинцам по всей стране платежки на оплату стоимости обслуживания внутридомовых газовых систем. С 2024-го такая услуга обязательна. В зависимости от возраста многоэтажки обслуживание (во время которого прежде всего ищут утечки газа) проводят раз в три-пять лет.

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