Тариф на газ с 1 мая: озвучена стоимость кубометра

В Украине с 1 мая поставщики газа для бытовых потребителей обновили свои годовые предложения. Большинство украинцев будут платить за каждый кубометр 7,96 грн (тариф "Нафтогаза").

Об этом говорится в публикации ГазПравда. Напомним, на рынке газа для населения сейчас работают 8 компаний. 4 из них предлагают только годовые тарифы. И их действие продлили без изменений как минимум до 30 апреля 2027 года. Годовые тарифы колеблются от 7,96 до 9,99 грн за куб.

Еще 4 поставщика газа предлагают как годовые, так и месячные переменные цены. Месячные тарифы в мае снизились и колеблются от 8,46 до 29,20 гривны за куб.

Напомним, что базовыми для населения являются именно годовые тарифы. На месячные, фактически рыночные цены, потребители могут перейти разве что по собственному желанию. Самовольно переводить клиентов с годовых на месячные тарифы компании не имеют права.

Подавляющее большинство бытовых потребителей – около 98%, или более 12 миллионов домохозяйств являются клиентами ГК "Нафтогаз Украины". Ее тариф – 7,96 грн за куб – будет действовать как минимум до 30 апреля 2027 года.

ООО "ГК "Нафтогаз Украины" – 7,96

ООО "Тернопольоблгаз сбыт" – 7,96

ООО "Прикарпат энерго трейд" – 7,98

ООО "Галнафтогаз" ЧП "Окко контракт" – 7,99

ООО "Львовэнергосбыт" – 8,20

ООО "Киевские энергетические услуги" (Yasno) – 8,46

ООО "Днепровские энергетические услуги" (Yasno) – 8,46

ООО "Ритейл сервис" ТМ "СвітлоГаз" – 9,99

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время с февраля 2025-го по февраль 2026-го – в Украине произошло заметное подорожание коммуналки. Тарифы выросли в целом на 2,3%.

