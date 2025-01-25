Тариф на электроэнергию в Украине: сколько будет стоить кВт*ч и что планируют

Постановление Кабмина № 632, которым предусмотрен тариф на электроэнергию 4,32 грн за 1 кВт*ч , действует до 30 апреля 2025 года. Далее есть несколько вариантов: либо стоимость тока увеличат, либо срок действия постановления продлят еще на год. Опыт прошлых лет показал, что обсуждения увеличения тарифа на электроэнергию обычно финализируются уже в мае, а стоимость тока растет с июня-июля.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Сейчас в правительстве повышение тарифа на ток не обсуждают. В Министерстве энергетики очень неохотно комментируют эту тему. Министр Герман Галущенко, выступая в Раде, заявил, что поднимать тариф не планируют. "По тем расчетам, которые мы видим уже по факту прохождения за полгода, когда этот тариф был введен, он позволяет сбалансировать финансовый рынок и не накапливать долгов именно в этом сегменте", – сказал он.

По информации OBOZ.UA, вероятно, о повышении тарифа после завершения отопительного сезона речь не идет. "Сейчас условия не те", – кратко объясняют собеседники. Если война закончится в текущем году, то повышение тарифов может произойти по настоятельной рекомендации международных партнеров и кредиторов. Однако вместе с тем после завершения войны должны пройти парламентские и президентские выборы. А политики крайне неохотно идут на непопулярные шаги в преддверии выборов.

Время от времени в информационном пространстве появляются "сливы" о планах изменить цены на электроэнергию. Однако ни один из этих сценариев всерьез не обсуждается. Сейчас есть понимание, что после войны нужно постепенно отказываться от субсидирования всех украинцев постановлением о PSO (Public Service Obligation, ПСО). Сейчас постановление правительства о ПСО обязывает поставщиков тока продавать электроэнергию по фиксированному тарифу.

Если это постановление будет отменено, цена будет формироваться так же, как сейчас формируется тариф на воду: путем подсчета стоимости составляющих тарифа и согласования расчетов из Нацкомиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). "Это вопрос после войны", – объясняют собеседники OBOZ.UA в правительстве.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине тариф на газ для большинства потребителей останется на уровне 7,96 грн /куб. м. Коммунальные тарифы не будут пересматриваться как минимум до конца отопительного сезона.

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