Тариф на электроэнергию в Украине с 1 июня: сколько может стоить каждый кВт*ч

В Украине в июне может быть повышен тариф на электроэнергию. Действующая цена в размере 2,64 грн за 1 кВт*ч будет действовать до конца мая. А уже со следующего месяца, вероятно, стоимость вырастет до 3,5 или даже 4 грн за 1 кВт*ч.

Так, ряд народных депутатов и СМИ сообщают о том, что цена на электроэнергию может достичь почти 4 грн. В то же время собеседники OBOZ.UA в правительстве говорят о том, что окончательный вариант еще не принят. "Вариант в 3,5 грн все еще рассматривается. Конечно, нужно идти к рыночной цене, и это будет точно происходить. Но будет происходить постепенно", – говорит собеседник в правительстве.

Также рассматривают возможность вернуть дифференцированный тариф. Он предполагает, что будут больше платить те, кто использует больше тока. Однако чтобы получить средства для восстановления энергосистемы, цены необходимо повысить для всех.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко. Он отметил: наиболее вероятным сценарием является использование дифференцированного подхода к потребителям. Т.е., тариф будет рассчитываться, в зависимости от объемов используемого ресурса.

"Этот вопрос на рассмотрении, мы производим окончательные расчеты, решение будет принято в ближайшую неделю, то есть до конца мая. Мы сейчас рассматриваем дифференцированный подход. Я не думаю, что будет просто один тариф изменен на другой – будет дифференциация в зависимости от объемов потребления электроэнергии", – сказал министр.

Ранее же первый зампредседателя Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко ("Батьківщина") сообщил, что повысить тариф на электроэнергию для украинцев могут уже в ближайшее время. Ожидается, что это может произойти уже с 1 июня, а цену увеличат до 3,5-4 грн/кВт*ч.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Госэнергонадзора Руслан Слободян ранее сообщил, что повышение тарифа может пройти в несколько этапов. И в этом году может быть проведен лишь первый из них.

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