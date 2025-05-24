Тариф на электроэнергию в Украине с 1 июня: сколько будет стоить кВт*час

Стоимость электроэнергии зафиксирована постановлением правительства № 632 и составит 4,32 грн за кВт*ч. Об этом говорится в постановлении правительства. Тариф не изменится до 31 октября 2025-го.

Видео дня

"Ночной тариф" для потребителей с установленным двухзонным счетчиком, который составляет 2,16 грн за кВт*ч, также остается в силе, об этом говорится в публикации OBOZ.UA.

Так, в Украине любой потребитель электроэнергии имеет право приобрести многозонный счетчик, обратиться к своему поставщику тока и перейти на новый тариф. Как говорится в материале OBOZ.UA, например, с двухзонным счетчиком в период с 23:00 до 7:00 платить за электроэнергию можно по тарифу в 2,16 грн за 1 кВт*ч (вместо обычных 4,32 грн за 1 кВт*ч).

Как сообщается на сайте одного из поставщиков, в дневное время (с 7:00 до 23:00) тариф не изменится. В ночное время (с 23:00 до 07:00) - за электроэнергию можно будет платить со скидкой в 50%.

Время от времени в информационном пространстве появляются "сливы" о планах изменить цены на электроэнергию. Однако ни один из этих сценариев всерьез не обсуждается. Сейчас есть понимание, что после войны нужно постепенно отказываться от субсидирования всех украинцев постановлением о PSO (Public Service Obligation, ПСО). Сейчас постановление правительства о ПСО обязывает поставщиков тока продавать электроэнергию по фиксированному тарифу.

Как ранее писал OBOZ.UA, "Газсети" начали присылать украинцам по всей стране платежки на оплату стоимости обслуживания внутридомовых газовых систем. Такая услуга является обязательной. В зависимости от возраста многоэтажки, обслуживание (во время которого прежде всего ищут утечки газа) проводят раз в три-пять лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и у Viber.