Тариф на электроэнергию с 1 сентября: сколько будут платить украинцы

В Украине тариф на электроэнергию в сентябре составит 2,64 грн за кВт*час. При этом те украинцы, которые установили двухзонные счетчики, с 23.00 до 7.00 могут платить за свет по тарифу в 1,32 грн за кВт*час.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Последний раз тариф на электроэнергию украинцам меняли в июне 2023-го. С того момента стоимость тока не изменилась. Следующий пересмотр цен возможен уже в конце отопительного сезона (в мае 2024-го).

Тариф на электроэнергию повысили для того, чтобы провести ремонтные работы и подготовиться к отопительному сезону. При этом полученных средств недостаточно для того, чтобы полностью восстановить генерацию тока. Повреждена около 80% энергетических объектов в Украине. При этом на изготовление либо доставку некоторых комплектующих уходят месяцы.

Стоит отметить, что ночной тариф (который в два раза ниже обычного) действует также и во время возможных отключений тока. Стоимость двухзонного счетчика составляет около 3500 грн. Предположим, он позволит сократить расходы на ток на 30%, в таком случае двухзонный счетчик окупится:

при потреблении 200 кВт*ч в месяц – за 22 месяца;

300 кВт*ч в месяц – за 14,7 месяца;

400 кВт*ч в месяц – за 11 месяцев;

500 кВт*ч в месяц – за 8,8 месяца;

600 кВт*ч в месяц – за 7,3 месяца;

700 кВт*ч в месяц – за 6,3 месяца.

Период окупаемости может сократится, если потреблять больше тока по "ночному" тарифу либо после подорожания электроэнергии. Количество украинцев, которые приобрели двухзонные счетчики и перейдут на двухзонный тариф, увеличивается с каждым месяцем. К примеру, в Киеве только в июле двухзонные приборы учета установили 1035 клиентов.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Минэнерго объяснило подорожание электроэнергии в Украине. Ведомству нужно готовиться к новым ракетным атакам на объекты энергоструктуры.

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