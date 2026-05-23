Тариф на электроэнергию с 1 июня: сколько будет стоить кВт*ч

В Украине тариф на электроэнергию с 1 июня составит 4,32 грн. Такой тариф действовал и раньше. В ближайшее время пересматривать стоимость тока не планируют.

Видео дня

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. "Повышение тарифов для населения было бы очень странным решением. Особенно в условиях дефицита электроэнергии. Изменение цены сейчас не ко времени", – заявила во время общения с журналистами премьер-министр Юлия Свириденко.

Время от времени в информационном пространстве появляются "сливы" относительно планов изменить цены на электроэнергию. Однако ни один из этих сценариев серьезно не обсуждается. Сейчас есть понимание, что после войны надо будет постепенно отказываться от субсидирования всех украинцев постановлением о PSO (Public Service Obligation, ПСО). Сейчас постановление правительства о ПСО обязывает поставщиков тока продавать электроэнергию по фиксированному тарифу.

Как платить меньше?

"Если вы хотите уменьшить расходы на электроэнергию, стоит перейти на многозонный счетчик – двухзонный или трехзонный. Такие счетчики учитывают не только объем потребления, но и время, когда используется электроэнергия", – отмечают в Минэнерго.

Двухзонный счетчик делит сутки на две зоны:

Дневная (07:00 - 23:00) – тариф 4,32 грн/кВт*ч

Ночная (23:00 - 07:00) – 50% от стоимости, то есть 2,16 грн/кВт*ч

Трехзонный счетчик делит сутки на три зоны:

Пиковая (08:00 - 11:00, 20:00 - 22:00) – коэффициент 1,5 (6,48 грн/кВт*ч)

Полупиковая (07:00 - 08:00, 11:00 - 20:00, 22:00 - 23:00) – коэффициент 1 (4,32 грн/кВт*ч)

Ночная (23:00 - 07:00) – коэффициент 0,4 (1,728 грн/кВт*ч)

Как установить двухзонный счетчик?

Подайте заявление на изменение тарифа у вашего поставщика электроэнергии. Понадобятся: паспорт, ИНН, договор с поставщиком.

Оплатите услугу установки и получите список сертифицированных счетчиков.

Приобретите счетчик у поставщика или самостоятельно. Если покупаете сами, его нужно программировать у оператора системы распределения.

Согласуйте установку с поставщиком электроэнергии. Вызовите мастера, который демонтирует старый счетчик, установит и опломбирует новый.

После завершения работ получите акт о замене.

Чтобы экономия была ощутимой, на ночь включайте мощные электроприборы: бойлер, стиральную машину, зарядку павербанков, ноутбуков, бытовую технику с таймером (мультиварку, посудомоечную машину). После установки счетчика поставщик заключает с вами договор, и в личном кабинете появится разделение потребления на зоны.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине в 2026-м тарифы на газ могут измениться только в случае, если как минимум в первой половине года закончится полномасштабная война. В правительстве уже готовятся к пересмотру цен, однако пока нет даже приблизительного видения, каким должен быть тариф. Повышение до той стоимости, которая может считаться рыночной, спровоцирует рост долгов. Резкого роста стоимости, вероятно, не будет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!