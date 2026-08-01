Тариф на электроэнергию с 1 августа: сколько будет стоить кВт·ч

С 1 августа 2026 года стоимость электроэнергии для бытовых потребителей в Украине останется без изменений. Правительство зафиксировало действующий тариф на уровне 4,32 грн за кВт·ч. Такая же цена будет действовать как минимум до середины осени – 31 октября.

Видео дня

Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Несмотря на призывы международных партнеров (в частности, МВФ) к либерализации энергетического рынка и отмене механизма ПСО, до окончания войны и отмены моратория резкого повышения цен на газ или электроэнергию не произойдет. Четкий план перехода к рыночным тарифам Украина должна разработать в течение полугода после завершения боевых действий.

Как уменьшить счета за свет уже сейчас?

Двухзонные счетчики: позволяют платить всего 2,16 грн за кВт·ч в ночное время (с 23:00 до 07:00).

позволяют платить всего в ночное время (с 23:00 до 07:00). Энергоэффективность: использование приборов класса А+++ и отключение техники из режима ожидания помогает существенно снизить ежемесячное потребление.

Что ещё нужно знать

Природный газ: Стоимость для населения остается фиксированной — 7,96 грн за кубометр . Стабильность цены гарантирует мораторий, действующий в течение всего военного положения и еще 6 месяцев после его отмены.

Стоимость для населения остается фиксированной — . Стабильность цены гарантирует мораторий, действующий в течение всего военного положения и еще 6 месяцев после его отмены. Льготы для электроотопления: В течение отопительного сезона (с 1 октября по 30 апреля) для домохозяйств с электроотоплением будет действовать сниженная ставка — 2,64 грн за кВт·ч при потреблении до 2000 кВт·ч в месяц.

В течение отопительного сезона (с 1 октября по 30 апреля) для домохозяйств с электроотоплением будет действовать сниженная ставка — при потреблении до 2000 кВт·ч в месяц. Водоснабжение: В отличие от света и газа, в ряде населенных пунктов ожидается рост тарифов на воду (в некоторых городах — более чем на 200%) из-за существенного удорожания производственных затрат, топлива и электроэнергии для предприятий.

Как ранее писал OBOZ.UA, в ближайшее время в Украине повысят тарифы на воду во многих населенных пунктах. При этом в некоторых городах подорожание составит более 200%. В Украине дорожают все составляющие тарифа на воду. В частности, электроэнергия, топливо, зарплаты работников, ремонтные работы и т. д. Например, в "Винницаоблводоканале" на своём сайте заявили, что стоимость электроэнергии для предприятия взлетела более чем в 5 раз, а тарифы на её передачу и распределение выросли втрое.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!