Тариф на электроэнергию с 1 апреля: сколько будет стоить кВт*час

В Украине с 1 апреля тариф на электроэнергию не изменится и составит 2,64 грн за кВт*час. При этом фиксированная цена может быть пересмотрена в мае, однако в Минэнерго покамест о таких планах не сообщают.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Стоимость электроэнергии пересмотрели летом 2023-го. И хотя себестоимость генерации, ремонтные работы требуют постоянного пересмотра тарифов, вероятно, как минимум в ближайшие месяцы (или даже в течение всего года) повышать тариф не будут.

Как платить меньше за электроэнергию

Госагенство по вопросам энергоэффективности на своем сайте опубликовало советы для украинцев о том, как эффективно потреблять ток. И речь не всегда об экономии: разумное потребление необходимо в первую очередь для сохранения ресурсов. Основные советы:

Выключайте свет, если никто не находится в комнате.

Использовать энергоэффективные лампочки. Следует установить светодиодные (LED) энергосберегающие лампочки, не содержащие вредных веществ.

Датчики движения – возможность экономить электроэнергию, когда она не нужна. В многоквартирных домах их следует установить в коридорах, подъезде, лестнице и других местах совместного пользования. В частном доме – у дверей и во дворе.

Энергосберегающие бытовые приборы имеют маркировку "А" или "А+". Холодильник такого класса потребит на 30-50% меньше электроэнергии, чем устройство такого же объема марки "В".

Режим ожидания для компьютера уместен, если оставлять его на несколько минут, а не на всю ночь. Следует отключать устройства, которыми никто не пользуется. А еще лучше – выключать вообще штекер из розетки. Это не только позволит сэкономить электроэнергию, но и убережет устройства от воздействия возможных перепадов электроэнергии. Также можно установить автоматические выключатели.

Нельзя оставлять приборы, работающие от аккумулятора (например, мобильные телефоны), включенными дольше, чем требуется для полной зарядки аккумулятора.

Холодильник и морозильник следует содержать в чистоте, без льда и снега, регулярно размораживайте эти приборы. Надо следить за тем, чтобы дверца была плотно закрытой. Охлаждайте пищу, прежде чем поставить ее в холодильник. Во-первых, горячая кастрюля заставит холодильник работать более интенсивно, а во-вторых, она нагреет другие продукты, и они могут испортиться. Оптимальная температура в холодильнике – от нуля до пяти градусов тепла. Регулируйте ее в соответствии с температурой на кухне и количеством продуктов.

Используйте СВЧ-печи, МХ-печи и индукционные плиты – они работают быстро и экономично.

Как сообщал OBOZ.UA, наиболее энергозатратной среди привычных для украинцев электроприборов является электрическая плита. Она потребляет 4-8 кВт. На втором месте – калориферы, кондиционеры, бойлеры и масляные обогреватели, потребляющие по 2-3 кВт.

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