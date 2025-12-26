Света в Киеве не будет до 10 часов в сутки: опубликованы графики на 27 декабря

В Киеве обновили графики отключений электроэнергии. В четверг, 14 ноября, во всех районах столицы снова будут действовать стабилизационные отключения. И хотя за один раз свет не будут выключать дольше чем на 6 часов подряд, общая продолжительность ограничений в течение суток может достигать 10 часов.

Обновленные графики обнародовали в ДТЭК. Киевлян предупредили, что в случае изменений в энергосистеме расписание отключений могут скорректировать – об этом сообщат дополнительно. Пока же жителям столицы стоит ориентироваться на действующие графики.

Судя по графикам, суммарно дольше всего не будет света у жителей групп 5.1, 6.1 и 6.2. Им будут отключать электроэнергию на 10 часов в течение суток. Впрочем, продолжительность одного непрерывного отключения не будет превышать 4 часа для всех очередей.

Где проверить графики отключений в Киеве

Узнать график отключения света можно на сайтах энергокомпаний ДТЭК и Yasno, в их чат-ботах и по телефону, кроме того, о времени отключения киевлян предупреждают в приложении "Киев Цифровой".

Чтобы воспользоваться сервисами, нужно сделать несколько шагов. Так:

перейти в "киевские" разделы сайтов Yasno или ДТЭК;

указать адрес в соответствующих полях для ввода (обязательно выбирать название улицы и номер дома из выпадающего списка).

Кроме того, абоненты могут узнать о графиках отключений с помощью бота в Telegram. Там нужно выбрать "Киев" и нажать кнопку "Возможные отключения". После – ввести адрес и узнать, когда могут отключить свет. Можно обратиться по телефону:

Yasno: (044) 277 1818, (067) 277 1818, (066) 277 1818, (093) 277 1818;

ДТЭК: 0800501588 или 1588.

Также доступна услуга проверки времени отключений в приложении "Киев Цифровой". Однако для того, чтобы потребитель получал уведомления о плановых отключениях света, там нужно зарегистрировать свой адрес.

Как узнать, когда будет свет

В новом графике отключений электроэнергии есть шесть подгрупп отключений, хотя клиентам из Киева знать номер своей группы не обязательно. Это делает отключение более прогнозируемым и точным, а значит максимально приближенным к четкому графику. В графике есть разные отметки:

белые клеточки – есть свет;

темно-серые клеточки – точно нет света;

светло-серыеклеточки – возможные отключения.

Как уже сообщал OBOZ.UA, отключения света в Украине неравномерны, поскольку из-за российских обстрелов в стране образовались условные 3 "энергетические" области. Например, в первой наблюдается избыток производства энергии, а в третьей – большая нехватка. Однако управляемость и целостность системы не утрачена, что дает основания в будущем ожидать уменьшения количества отключений.

