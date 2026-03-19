Свет выключают по всей Украине: что происходит с графиками 19 марта
В четверг, 19 марта, по всей Украине снова применяются графики почасовых отключений электроэнергии. Свет при этом будут отключать не только вечером – ограничения запланированы почти на целый день, 8:00 до 21:00.
Об общей ситуации сообщают в "Укрэнерго", а детали публикуют облэнерго. OBOZ.UA следит за происходящим.
Отключение света в Украине 19 марта: главное
- Ночью и утром Россия атаковала на энергообъекты в нескольких регионах. Как следствие – на утро есть обесточенные потребители в Запорожской, Харьковской и Сумской областях.
- Во всех регионах Украины действуют графики почасовых отключений для населения с 8:00 до 21:00.
- В то же время вводятся графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.
- В то же время в Одессе и некоторых райцентрах области до сих пор введены аварийные отключения, там графики не действуют.
- Ситуация с отключениями может меняться в течение дня, поэтому украинцам рекомендуется следить за обновлениями на официальных страницах облэнерго (все ссылки – на этой странице ниже).
- Потребление электроэнергии снизилось из-за вынужденного применения мер ограничения потребления во всех регионах Украины.
- Пользование мощными электроприборами просят перенести на ночное время, после 22:00.
Отключение электроэнергии в регионах: какие графики действуют
Киев
В столице все еще применяют индивидуальные графики отключений света, поэтому обычные графики и очереди не действуют. Узнать расписание ограничений можно, указав свой адрес на сайте компании, в чат-боте "ДТЭК Киевские электросети", а также в приложении "Киев Цифровой". Предполагается, что раньше апреля столица не вернется к обычному режиму ограничений.
Киевская область
Отключения не запланированы для большинства групп. Максимальная продолжительность одного обесточивания – 5 часов.
Одесская область
В Одессе и некоторых районных центрах действуют экстренные отключения вне графика. В остальной области – почасовые обесточивания.
Полтавская область
Графики применяются в объеме 1-1,5 очереди. Наибольшее количество отключений (1,5 очереди одновременно) запланировано с 8:00 по 17:00.
Львовская область
Отключения запланированы для половины групп. Света не будет по 0,5-3 часа.
Как сообщал OBOZ.UA, Украина и Румыния договорились построить новые линии электропередачи, что усилит энергетическую безопасность Украины. Строительство первой линии должно быть завершено уже до конца 2026 года.
