Свет выключают по всей Украине: что происходит с графиками 19 марта

В четверг, 19 марта, по всей Украине снова применяются графики почасовых отключений электроэнергии. Свет при этом будут отключать не только вечером – ограничения запланированы почти на целый день, 8:00 до 21:00.

Об общей ситуации сообщают в "Укрэнерго", а детали публикуют облэнерго.

Отключение света в Украине 19 марта: главное

Ночью и утром Россия атаковала на энергообъекты в нескольких регионах. Как следствие – на утро есть обесточенные потребители в Запорожской, Харьковской и Сумской областях.

в нескольких регионах. Как следствие – на утро есть обесточенные потребители в Запорожской, Харьковской и Сумской областях. Во всех регионах Украины действуют графики почасовых отключений для населения с 8:00 до 21:00.

для населения с 8:00 до 21:00. В то же время вводятся графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

В то же время в Одессе и некоторых райцентрах области до сих пор введены аварийные отключения, там графики не действуют.

то же время и некоторых райцентрах области до сих пор введены отключения, там графики не действуют. Ситуация с отключениями может меняться в течение дня, поэтому украинцам рекомендуется следить за обновлениями на официальных страницах облэнерго (все ссылки – на этой странице ниже).

Потребление электроэнергии снизилось из-за вынужденного применения мер ограничения потребления во всех регионах Украины.

снизилось из-за вынужденного применения мер ограничения потребления во всех регионах Украины. Пользование мощными электроприборами просят перенести на ночное время, после 22:00.

Отключение электроэнергии в регионах: какие графики действуют

Киев

В столице все еще применяют индивидуальные графики отключений света, поэтому обычные графики и очереди не действуют. Узнать расписание ограничений можно, указав свой адрес на сайте компании, в чат-боте "ДТЭК Киевские электросети", а также в приложении "Киев Цифровой". Предполагается, что раньше апреля столица не вернется к обычному режиму ограничений.

Киевская область

Отключения не запланированы для большинства групп. Максимальная продолжительность одного обесточивания – 5 часов.

Одесская область

В Одессе и некоторых районных центрах действуют экстренные отключения вне графика. В остальной области – почасовые обесточивания.

Полтавская область

Графики применяются в объеме 1-1,5 очереди. Наибольшее количество отключений (1,5 очереди одновременно) запланировано с 8:00 по 17:00.

Львовская область

Отключения запланированы для половины групп. Света не будет по 0,5-3 часа.

Ивано-Франковская область

Закарпатская область

Где смотреть график отключений света в каждой области

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://off.energy.mk.ua/ Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

