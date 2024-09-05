Свет будут отключать в течение целых суток: объявлен график на 6 сентября
В Украине завтра, 6 сентября, ограничения на потребление электроэнергии планируются в течение полных суток, с 00:00 до 24:00. Однако ожидается, что отключать будут лишь одну очередь одновременно.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". Предупредив: в объемах применения ограничений возможны изменения.
"Завтра, 6 сентября, во всех регионах за сутки прогнозируется применение 1 очереди отключений. В объемах применения ограничений возможны изменения. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнайте на сайте облэнерго и его страницах в соцсетях", – говорится в сообщении.
При этом подчеркивается: питание критической инфраструктуры ограничиваться не будет.
Что нужно знать об очередях отключений
В целом же, во время плановых отключений света "Укрэнерго" каждый день объявляет, сколько очередей будут отключать одновременно в каждой области. По сути, это техническая информация для облэнерго.
Но украинцам следует понимать: чем больше очередей, тем больше часов без света будет в указанные сутки. Существует и условное соотношение количества очередей отключений света с количеством часов без него:
- 1 очередь графиков означает 4 часа отключений в сутки (суммарно из 24 часов);
- 2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;
- 3 очереди – 12 часов без света в сутки;
- 4 очереди – до 16 часов ограничений в сутки.
В то же время разные облэнерго по-разному распределяют это время между своими потребителями. Например, у ДТЭК (Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Донецкая области) существуют т.н. светло-серые зоны в графиках. Когда объявлено о применении 1-2 очередей, свет в них есть. А когда 3 и более очередей – света нет. В темно-серых зонах отключения есть всегда, покуда действуют графики.
В других регионах системы различаются. Чаще всего облэнерго просто обновляют графики каждые сутки или даже в течение дня. Следить за такими обновлениями нужно на официальных ресурсах самих облэнерго:
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время из-за отключений вопрос покупки зарядных станций (прозванных в народе "экофлоу" – по названию одного из производителей) опять стал актуальным – особенно для тех, кто живет в многоквартирных домах и не может поставить себе генератор. Однако для многих проблемой становится выбор такого устройства, ведь от его мощности зависит и цена.
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