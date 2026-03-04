Свет будут отключать до 8 часов в течение дня: какие графики действуют в Украине 4 марта

Российские войска продолжают атаковать объекты энергетической инфраструктуры Украины – после ударов, нанесенных в ночь на 4 марта, были обесточены потребители в ряде прифронтовых областей. Между тем в части регионов продолжают действовать графики почасовых отключений – для некоторых потребителей света не будет 8 часов в течение дня.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики и операторы системы распределения электроэнергии (облэнерго). Сейчас энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение для всех абонентов, а OBOZ.UA следит за изменениями в графиках и оперативно анализирует ситуацию в энергосистеме.

Ситуация в энергосистеме

Ночью Россия снова осуществила атаки на объекты энергетической инфраструктуры в нескольких регионах.

в нескольких регионах. В результате атак обесточены потребители в Днепропетровской, Николаевской, Харьковской, Сумской и Херсонской областях.

Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение для всех абонентов.

Киев

Чтобы жители столицы могли планировать свой день, действуют индивидуальные графики включений. Таким образом, предыдущие графики и очереди неактуальны. Узнать ситуацию со светом можно на сайте ДТЭК, чат-боте "ДТЭК Киевские электросети", а также в приложении "Киев Цифровой".

Киевская область

По приказу НЭК "Укрэнерго" с 8:00 до 24:00 действуют стабилизационные отключения электроэнергии. Жителей региона призывают потреблять электроэнергию разумно, чтобы уменьшить нагрузку на сеть и избежать экстренных отключений.

Днепропетровская область

С 8:00 и до конца суток действуют стабилизационные отключения электроэнергии. Предварительный график таков:

Очередь 1.1: 12:00-15:30 (3 часа 30 мин);

12:00-15:30 (3 часа 30 мин); Очередь 1.2: 12:00-15:30 (3 ч 30 мин);

12:00-15:30 (3 ч 30 мин); Очередь 2.1: 14:00-15:30 (1 час 30 мин);

14:00-15:30 (1 час 30 мин); Очередь 2.2: 22:30-24:00 (1 час 30 мин);

22:30-24:00 (1 час 30 мин); Очередь 3.1: 08:00-09:30 (1 час 30 мин); 15:30-19:00 (3 часа 30 мин);

08:00-09:30 (1 час 30 мин); 15:30-19:00 (3 часа 30 мин); Очередь 3.2: 15:30-19:00 (3 ч 30 мин);

15:30-19:00 (3 ч 30 мин); Очередь 4.1: 08:00-09:30 (1 час 30 мин);

08:00-09:30 (1 час 30 мин); Очередь 4.2: 08:00-09:30 (1 ч 30 мин); 15:30-19:00 (3 ч 30 мин);

08:00-09:30 (1 ч 30 мин); 15:30-19:00 (3 ч 30 мин); Очередь 5.1: 09:30-12:00 (2 ч 30 мин);

09:30-12:00 (2 ч 30 мин); Очередь 5.2: 09:30-12:00 (2 ч 30 мин); 19:00-20:00 (1 час);

09:30-12:00 (2 ч 30 мин); 19:00-20:00 (1 час); Очередь 6.1: 19:00-20:00 (1 час);

19:00-20:00 (1 час); Очередь 6.2: 09:30-11:00 (1 час 30 мин); 19:00-22:30 (3 часа 30 мин).

Одесская область

В ДТЭК предупредили потребителей о срочном ремонте оборудования, который с 06:00 до 18:00 проводят специалисты другой энергетической компании. В течение этого времени:

для безопасности работ временно обесточен Одесский район области , в частности частично город Одессу;

, в частности частично город Одессу; объекты критической инфраструктуры обеспечены электроэнергией.

"Понимаем, что неотложные ремонты создают неудобства, однако это позволит стабилизировать и улучшить ситуацию со светом в Одессе и пригороде", – объяснили в компании.

Полтавская область

В связи со сложной ситуацией в энергосистеме, в Полтавской области:

с 08:00 по 10:00 введен ГПВ в объеме 2 очередей.

введен ГПВ в объеме 2 очередей. с 10:00 по 20:00 введен ГПВ в объеме 2.5 очередей.

введен ГПВ в объеме 2.5 очередей. с 20:00 по 23:59 введен ГПВ в объеме 1.5 очередей.

Так, в "Полтаваоблэнерго" разработали такой график ограничений подачи тока:

Очередь 1.1: 13:00-15:00 (2 часа); 16:00-19:00 (3 часа); возможны отключения: 12:00-13:00, 15:00-16:00, 19:00-20:00;

13:00-15:00 (2 часа); 16:00-19:00 (3 часа); возможны отключения: 12:00-13:00, 15:00-16:00, 19:00-20:00; Очередь 1.2: 12:00-14:00 (2 ч); 16:00-18:00 (2 ч); 19:00-20:00 (1 ч); возможны отключения: 11:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-19:00;

12:00-14:00 (2 ч); 16:00-18:00 (2 ч); 19:00-20:00 (1 ч); возможны отключения: 11:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-19:00; Очередь 2.1: 12:00-15:00 (3 часа); 16:00-18:00 (2 часа); 19:00-20:00 (1 час); возможны отключения: 10:00-12:00, 15:00-16:00, 18:00-19:00;

12:00-15:00 (3 часа); 16:00-18:00 (2 часа); 19:00-20:00 (1 час); возможны отключения: 10:00-12:00, 15:00-16:00, 18:00-19:00; Очередь 2.2: 11:00-14:00 (3 ч); 16:00-18:00 (2 ч); 19:00-20:00 (1 ч); возможны отключения: 09:00-11:00, 14:00-16:00, 18:00-19:00;

11:00-14:00 (3 ч); 16:00-18:00 (2 ч); 19:00-20:00 (1 ч); возможны отключения: 09:00-11:00, 14:00-16:00, 18:00-19:00; Очередь 3.1: 10:00-14:00 (4 часа); 16:00-18:00 (2 часа); 19:00-20:00 (1 час); возможны отключения: 08:00-10:00, 14:00-16:00, 18:00-19:00;

10:00-14:00 (4 часа); 16:00-18:00 (2 часа); 19:00-20:00 (1 час); возможны отключения: 08:00-10:00, 14:00-16:00, 18:00-19:00; Очередь 3.2: 09:00-12:00 (3 ч); 14:00-18:00 (4 ч); 19:00-20:00 (1 ч); возможны отключения: 07:00-09:00, 12:00-14:00, 18:00-19:00;

09:00-12:00 (3 ч); 14:00-18:00 (4 ч); 19:00-20:00 (1 ч); возможны отключения: 07:00-09:00, 12:00-14:00, 18:00-19:00; Очередь 4.1: 08:00-10:00 (2 ч); 12:00-16:00 (4 ч); 18:00-20:00 (2 ч); возможны отключения: 06:00-08:00, 10:00-12:00, 16:00-18:00;

08:00-10:00 (2 ч); 12:00-16:00 (4 ч); 18:00-20:00 (2 ч); возможны отключения: 06:00-08:00, 10:00-12:00, 16:00-18:00; Очередь 4.2: 07:00-10:00 (3 ч); 14:00-16:00 (2 ч); 18:00-20:00 (2 ч); возможны отключения: 05:00-07:00, 10:00-14:00, 16:00-18:00;

07:00-10:00 (3 ч); 14:00-16:00 (2 ч); 18:00-20:00 (2 ч); возможны отключения: 05:00-07:00, 10:00-14:00, 16:00-18:00; Очередь 5.1: 08:00-12:00 (4 часа); 14:00-16:00 (2 часа); возможны отключения: 05:00-08:00, 12:00-14:00, 16:00-20:00;

08:00-12:00 (4 часа); 14:00-16:00 (2 часа); возможны отключения: 05:00-08:00, 12:00-14:00, 16:00-20:00; Очередь 5.2: 08:00-10:00 (2 ч); 12:00-14:00 (2 ч); 18:00-20:00 (2 ч); возможны отключения: 04:00-08:00, 10:00-12:00, 14:00-18:00;

08:00-10:00 (2 ч); 12:00-14:00 (2 ч); 18:00-20:00 (2 ч); возможны отключения: 04:00-08:00, 10:00-12:00, 14:00-18:00; Очередь 6.1: 10:00-12:00 (2 часа); 18:00-20:00 (2 часа); возможны отключения: 08:00-10:00, 12:00-18:00, 20:00-24:00;

10:00-12:00 (2 часа); 18:00-20:00 (2 часа); возможны отключения: 08:00-10:00, 12:00-18:00, 20:00-24:00; Очередь 6.2: 16:00-20:00 (4 ч); возможны отключения: 12:00-16:00, 20:00-24:00.

Сумская область

В области также действуют ГАВ с 8 утра. Общая максимальная продолжительность отключений электроэнергии – до 8 часов в течение дня:

Очередь 1.1: 18:00-22:00 (4 часа);

18:00-22:00 (4 часа); Очередь 1.2: 16:00-20:00 (4 часа); 22:00-00:00 (2 часа);

16:00-20:00 (4 часа); 22:00-00:00 (2 часа); Очередь 2.1: 14:00-18:00 (4 ч); 20:00-22:00 (2 ч);

14:00-18:00 (4 ч); 20:00-22:00 (2 ч); Очередь 2.2: 12:00-16:00 (4 ч); 18:00-20:00 (2 ч);

12:00-16:00 (4 ч); 18:00-20:00 (2 ч); Очередь 3.1: 10:00-14:00 (4 ч); 16:00-20:00 (4 ч);

10:00-14:00 (4 ч); 16:00-20:00 (4 ч); Очередь 3.2: 08:00-12:00 (4 ч); 14:00-18:00 (4 ч);

08:00-12:00 (4 ч); 14:00-18:00 (4 ч); Очередь 4.1: 08:00-10:00 (2 ч); 12:00-16:00 (4 ч); 18:00-20:00 (2 ч);

08:00-10:00 (2 ч); 12:00-16:00 (4 ч); 18:00-20:00 (2 ч); Очередь 4.2: 10:00-14:00 (4 ч); 16:00-18:00 (2 ч);

10:00-14:00 (4 ч); 16:00-18:00 (2 ч); Очередь 5.1: 08:00-12:00 (4 ч); 14:00-16:00 (2 ч);

08:00-12:00 (4 ч); 14:00-16:00 (2 ч); Очередь 5.2: 08:00-10:00 (2 ч); 12:00-14:00 (2 ч);

08:00-10:00 (2 ч); 12:00-14:00 (2 ч); Очередь 6.1: 10:00-12:00 (2 часа); 22:00-00:00 (2 часа);

10:00-12:00 (2 часа); 22:00-00:00 (2 часа); Очередь 6.2: 20:00-00:00 (4 ч).

Харьковская область

В"Харьковоблэнерго" предупредили, что из-за повреждения объектов энергосистемы после вражеских обстрелов в регионе с 8 утра действуют графики почасовых отключений (ГПВ). Часы отсутствия электроснабжения с учетом времени на переключение (ориентировочно):

Очередь 1.1: 08:00-09:00 (1 час); 16:00-19:30 (3 часа 30 мин);

08:00-09:00 (1 час); 16:00-19:30 (3 часа 30 мин); Очередь 1.2: 08:00-09:00 (1 час); 16:00-19:30 (3 часа 30 мин);

08:00-09:00 (1 час); 16:00-19:30 (3 часа 30 мин); Очередь 2.1: 08:00-09:00 (1 час); 12:30-19:30 (7 часов);

08:00-09:00 (1 час); 12:30-19:30 (7 часов); Очередь 2.2: 08:00-09:00 (1 час); 16:00-19:30 (3 часа 30 мин);

08:00-09:00 (1 час); 16:00-19:30 (3 часа 30 мин); Очередь 3.1: 09:00-12:30 (3 ч 30 мин); 20:00-23:00 (3 ч);

09:00-12:30 (3 ч 30 мин); 20:00-23:00 (3 ч); Очередь 3.2: 09:00-12:30 (3 ч 30 мин); 16:00-20:00 (4 ч);

09:00-12:30 (3 ч 30 мин); 16:00-20:00 (4 ч); Очередь 4.1: 09:00-12:30 (3 ч 30 мин); 20:00-23:00 (3 ч);

09:00-12:30 (3 ч 30 мин); 20:00-23:00 (3 ч); Очередь 4.2: 09:00-12:30 (3 ч 30 мин); 20:00-23:00 (3 ч);

09:00-12:30 (3 ч 30 мин); 20:00-23:00 (3 ч); Очередь 5.1: 12:30-16:00 (3 ч 30 мин); 23:00-24:00 (1 час);

12:30-16:00 (3 ч 30 мин); 23:00-24:00 (1 час); Очередь 5.2: 12:30-16:00 (3 ч 30 мин);

12:30-16:00 (3 ч 30 мин); Очередь 6.1: 10:00-16:00 (6 ч); 23:00-24:00 (1 ч);

10:00-16:00 (6 ч); 23:00-24:00 (1 ч); Очередь 6.2: 12:30-16:00 (3 ч 30 мин); 23:00-24:00 (1 час).

Где смотреть график отключений электричества для своей области

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://off.energy.mk.ua/ Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, дефицит генерации электроэнергии в Украине снизился с 5-6 ГВт зимой до 1 ГВт сейчас. По словам вице-премьера – министра энергетики Дениса Шмыгаля, это позволило в последние дни существенно смягчить графики отключений электроэнергии.

