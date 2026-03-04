Свет будут отключать до 8 часов в течение дня: какие графики действуют в Украине 4 марта
Российские войска продолжают атаковать объекты энергетической инфраструктуры Украины – после ударов, нанесенных в ночь на 4 марта, были обесточены потребители в ряде прифронтовых областей. Между тем в части регионов продолжают действовать графики почасовых отключений – для некоторых потребителей света не будет 8 часов в течение дня.
Об этом сообщили в Министерстве энергетики и операторы системы распределения электроэнергии (облэнерго). Сейчас энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение для всех абонентов, а OBOZ.UA следит за изменениями в графиках и оперативно анализирует ситуацию в энергосистеме.
Ситуация в энергосистеме
- Ночью Россия снова осуществила атаки на объекты энергетической инфраструктуры в нескольких регионах.
- В результате атак обесточены потребители в Днепропетровской, Николаевской, Харьковской, Сумской и Херсонской областях.
- Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение для всех абонентов.
Киев
Чтобы жители столицы могли планировать свой день, действуют индивидуальные графики включений. Таким образом, предыдущие графики и очереди неактуальны. Узнать ситуацию со светом можно на сайте ДТЭК, чат-боте "ДТЭК Киевские электросети", а также в приложении "Киев Цифровой".
Киевская область
По приказу НЭК "Укрэнерго" с 8:00 до 24:00 действуют стабилизационные отключения электроэнергии. Жителей региона призывают потреблять электроэнергию разумно, чтобы уменьшить нагрузку на сеть и избежать экстренных отключений.
Днепропетровская область
С 8:00 и до конца суток действуют стабилизационные отключения электроэнергии. Предварительный график таков:
- Очередь 1.1: 12:00-15:30 (3 часа 30 мин);
- Очередь 1.2: 12:00-15:30 (3 ч 30 мин);
- Очередь 2.1: 14:00-15:30 (1 час 30 мин);
- Очередь 2.2: 22:30-24:00 (1 час 30 мин);
- Очередь 3.1: 08:00-09:30 (1 час 30 мин); 15:30-19:00 (3 часа 30 мин);
- Очередь 3.2: 15:30-19:00 (3 ч 30 мин);
- Очередь 4.1: 08:00-09:30 (1 час 30 мин);
- Очередь4.2: 08:00-09:30 (1 ч 30 мин); 15:30-19:00 (3 ч 30 мин);
- Очередь 5.1: 09:30-12:00 (2 ч 30 мин);
- Очередь 5.2: 09:30-12:00 (2 ч 30 мин); 19:00-20:00 (1 час);
- Очередь 6.1: 19:00-20:00 (1 час);
- Очередь 6.2: 09:30-11:00 (1 час 30 мин); 19:00-22:30 (3 часа 30 мин).
Одесская область
В ДТЭК предупредили потребителей о срочном ремонте оборудования, который с 06:00 до 18:00 проводят специалисты другой энергетической компании. В течение этого времени:
- для безопасности работ временно обесточен Одесский район области, в частности частично город Одессу;
- объекты критической инфраструктуры обеспечены электроэнергией.
"Понимаем, что неотложные ремонты создают неудобства, однако это позволит стабилизировать и улучшить ситуацию со светом в Одессе и пригороде", – объяснили в компании.
Полтавская область
В связи со сложной ситуацией в энергосистеме, в Полтавской области:
- с 08:00 по 10:00 введен ГПВ в объеме 2 очередей.
- с 10:00 по 20:00 введен ГПВ в объеме 2.5 очередей.
- с 20:00 по 23:59 введен ГПВ в объеме 1.5 очередей.
Так, в "Полтаваоблэнерго" разработали такой график ограничений подачи тока:
- Очередь 1.1: 13:00-15:00 (2 часа); 16:00-19:00 (3 часа); возможны отключения: 12:00-13:00, 15:00-16:00, 19:00-20:00;
- Очередь 1.2: 12:00-14:00 (2 ч); 16:00-18:00 (2 ч); 19:00-20:00 (1 ч); возможны отключения: 11:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-19:00;
- Очередь 2.1: 12:00-15:00 (3 часа); 16:00-18:00 (2 часа); 19:00-20:00 (1 час); возможны отключения: 10:00-12:00, 15:00-16:00, 18:00-19:00;
- Очередь 2.2: 11:00-14:00 (3 ч); 16:00-18:00 (2 ч); 19:00-20:00 (1 ч); возможны отключения: 09:00-11:00, 14:00-16:00, 18:00-19:00;
- Очередь 3.1: 10:00-14:00 (4 часа); 16:00-18:00 (2 часа); 19:00-20:00 (1 час); возможны отключения: 08:00-10:00, 14:00-16:00, 18:00-19:00;
- Очередь 3.2: 09:00-12:00 (3 ч); 14:00-18:00 (4 ч); 19:00-20:00 (1 ч); возможны отключения: 07:00-09:00, 12:00-14:00, 18:00-19:00;
- Очередь 4.1: 08:00-10:00 (2 ч); 12:00-16:00 (4 ч); 18:00-20:00 (2 ч); возможны отключения: 06:00-08:00, 10:00-12:00, 16:00-18:00;
- Очередь 4.2: 07:00-10:00 (3 ч); 14:00-16:00 (2 ч); 18:00-20:00 (2 ч); возможны отключения: 05:00-07:00, 10:00-14:00, 16:00-18:00;
- Очередь 5.1: 08:00-12:00 (4 часа); 14:00-16:00 (2 часа); возможны отключения: 05:00-08:00, 12:00-14:00, 16:00-20:00;
- Очередь 5.2: 08:00-10:00 (2 ч); 12:00-14:00 (2 ч); 18:00-20:00 (2 ч); возможны отключения: 04:00-08:00, 10:00-12:00, 14:00-18:00;
- Очередь 6.1: 10:00-12:00 (2 часа); 18:00-20:00 (2 часа); возможны отключения: 08:00-10:00, 12:00-18:00, 20:00-24:00;
- Очередь 6.2: 16:00-20:00 (4 ч); возможны отключения: 12:00-16:00, 20:00-24:00.
Сумская область
В области также действуют ГАВ с 8 утра. Общая максимальная продолжительность отключений электроэнергии – до 8 часов в течение дня:
- Очередь 1.1: 18:00-22:00 (4 часа);
- Очередь 1.2: 16:00-20:00 (4 часа); 22:00-00:00 (2 часа);
- Очередь 2.1: 14:00-18:00 (4 ч); 20:00-22:00 (2 ч);
- Очередь 2.2: 12:00-16:00 (4 ч); 18:00-20:00 (2 ч);
- Очередь 3.1: 10:00-14:00 (4 ч); 16:00-20:00 (4 ч);
- Очередь3.2: 08:00-12:00 (4 ч); 14:00-18:00 (4 ч);
- Очередь 4.1: 08:00-10:00 (2 ч); 12:00-16:00 (4 ч); 18:00-20:00 (2 ч);
- Очередь 4.2: 10:00-14:00 (4 ч); 16:00-18:00 (2 ч);
- Очередь 5.1: 08:00-12:00 (4 ч); 14:00-16:00 (2 ч);
- Очередь5.2: 08:00-10:00 (2 ч); 12:00-14:00 (2 ч);
- Очередь 6.1: 10:00-12:00 (2 часа); 22:00-00:00 (2 часа);
- Очередь 6.2: 20:00-00:00 (4 ч).
Харьковская область
В"Харьковоблэнерго" предупредили, что из-за повреждения объектов энергосистемы после вражеских обстрелов в регионе с 8 утра действуют графики почасовых отключений (ГПВ). Часы отсутствия электроснабжения с учетом времени на переключение (ориентировочно):
- Очередь 1.1: 08:00-09:00 (1 час); 16:00-19:30 (3 часа 30 мин);
- Очередь1.2: 08:00-09:00 (1 час); 16:00-19:30 (3 часа 30 мин);
- Очередь 2.1: 08:00-09:00 (1 час); 12:30-19:30 (7 часов);
- Очередь2.2: 08:00-09:00 (1 час); 16:00-19:30 (3 часа 30 мин);
- Очередь 3.1: 09:00-12:30 (3 ч 30 мин); 20:00-23:00 (3 ч);
- Очередь 3.2: 09:00-12:30 (3 ч 30 мин); 16:00-20:00 (4 ч);
- Очередь 4.1: 09:00-12:30 (3 ч 30 мин); 20:00-23:00 (3 ч);
- Очередь 4.2: 09:00-12:30 (3 ч 30 мин); 20:00-23:00 (3 ч);
- Очередь 5.1: 12:30-16:00 (3 ч 30 мин); 23:00-24:00 (1 час);
- Очередь 5.2: 12:30-16:00 (3 ч 30 мин);
- Очередь 6.1: 10:00-16:00 (6 ч); 23:00-24:00 (1 ч);
- Очередь 6.2: 12:30-16:00 (3 ч 30 мин); 23:00-24:00 (1 час).
Как сообщал OBOZ.UA, дефицит генерации электроэнергии в Украине снизился с 5-6 ГВт зимой до 1 ГВт сейчас. По словам вице-премьера – министра энергетики Дениса Шмыгаля, это позволило в последние дни существенно смягчить графики отключений электроэнергии.
