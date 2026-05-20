Суммы в платежках изменятся: когда украинцам разрешили не платить за коммуналку

Украинцам разрешат не платить за коммунальные услуги, если они фактически не предоставлялись из-за российских ударов. То есть теперь суммы в платежках за периоды экстренных отключений должны строго соответствовать реальности.

Соответствующее решение Кабинет министров принял 20 мая, сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. "Люди не должны платить полную стоимость за тепло или горячую воду, если из-за российских атак услуги предоставлялись с перебоями или некачественно", – подчеркнула она.

Перерасчет станет обязательным

Главное изменение – новые правила становятся обязательным требованием для абсолютно всех теплокоммунэнерго и поставщиков услуг в Украине, независимо от того, в каком регионе или городе они работают. Списать полную стоимость за "холодные батареи" на форс–мажор больше не удастся.

Решение правительства позволит существенно увеличить размер компенсации для обычных потребителей. Специальная формула будет четко высчитывать, сколько часов услуги не было вообще или насколько ее качество не соответствовало нормам, и автоматически срезать лишнее с итогового счета.

"Действующий механизм перерасчетов формировался для мирного времени и не учитывал масштабов вызовов, с которыми сегодня сталкиваются и предприятия, и потребители из-за российских атак на критическую инфраструктуру", – отметил вице-премьер по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Кто заплатит за ремонт

Чтобы коммунальные предприятия не обанкротились из-за массового снижения платежек и имели средства на ликвидацию последствий обстрелов, правительство предусмотрело для них финансовую подушку.

Органы местного самоуправления (мэрии и местные советы) получили официальный зеленый свет компенсировать убытки теплосетей. Деньги на восстановление разбитых котельных и поврежденных трубопроводов позволили оперативно выделять из резервных фондов местных бюджетов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг рекомендует принять правительственный законопроект, по модернизации систем централизованного теплоснабжения и повышения их энергоэффективности. В частности он предусматривает установление индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) в жилых домах, обновление тарифной политики и стимулирование инвестиций в теплокоммунэнерго.

