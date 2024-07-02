Сохранение электроэнергии в жару: почему это важно и как это делать правильно

Экономное использование электроэнергии помогает сбалансировать энергосистему Украины, особенно в условиях высоких температур, когда нагрузка на сеть растет. Правительство стимулирует предприятия к импорту электроэнергии и предоставляет льготы по уменьшению зависимости от внутренних мощностей.

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Об этом рассказал заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник в эфире Национального телемарафона. В период высоких температур возрастает потребление электроэнергии, особенно в часы пиковой нагрузки.

Это связано с интенсивным использованием кондиционируемых систем, вентиляторов и других приборов для охлаждения помещений. Повышение спроса на электроэнергию создает дополнительную нагрузку на энергосеть, что может привести к нестабильности системы и необходимости введения ограничений на подачу электроэнергии. "Это помогает нам сбалансировать энергосистему и уменьшить повременные графики ограничения подачи электрической энергии", - отметил Колесник.

Он также напомнил, что в результате последних восьми массированных атак на энергосистему Украины было потеряно более 9 ГВт мощностей. В связи с этим основное внимание энергетиков сейчас сосредоточено на проведении ремонтной кампании по восстановлению мощностей и увеличению генерации. Это важный этап для обеспечения стабильности энергосистемы.

Украина также активно сотрудничает с европейскими партнерами по увеличению мощности импорта электроэнергии. "На сегодняшний день технически возможно импортировать 1,7 ГВт. Сейчас проходят переговоры по увеличению этой цифры до 2,2 ГВт установленной мощности", - добавил Колесник. Это позволит снизить нагрузку на внутреннюю энергосистему и обеспечить надежное энергоснабжение потребителям.

Для стимулирования предприятий к импорту электроэнергии Правительством было принято решение о предоставлении возможности не применять графики ограничения мощностей к предприятиям, которые импортируют более 80% электроэнергии для своих нужд. Это способствует стабилизации работы энергосистемы и снижает зависимость от внутренних мощностей. " Таким образом стимулируем использовать все мощности по импорту на коммерческой основе. Это позволяет стабилизировать работу энергосистемы, так же, как и экономное энергопотребление ", - пояснил Колесник.

Экономное использование электроэнергии важно не только для стабильности энергосистемы, но и для сохранения природных ресурсов и уменьшения затрат на электроэнергию. OBOZ.UA собрал несколько практических советов, которые помогут снизить потребление электроэнергии:

используйте энергоэффективные приборы: выбирайте технику с высоким классом энергоэффективности (А++ и выше);

выбирайте технику с высоким классом энергоэффективности (А++ и выше); выключайте приборы из розетки: многие бытовые приборы потребляют электроэнергию даже в режиме ожидания;

многие бытовые приборы потребляют электроэнергию даже в режиме ожидания; используйте естественное освещение: максимально используйте дневной свет, чтобы уменьшить потребность в искусственном освещении;

максимально используйте дневной свет, чтобы уменьшить потребность в искусственном освещении; регулярно обслуживайте системы кондиционирования: чистка фильтров и правильная настройка системы поможет уменьшить ее энергопотребление;

используйте программируемые термостаты: настройте температурные режимы в соответствии с вашим графиком, чтобы не тратить энергию на охлаждение или отопление пустых помещений;

настройте температурные режимы в соответствии с вашим графиком, чтобы не тратить энергию на охлаждение или отопление пустых помещений; закрывайте шторы и жалюзи: это поможет снизить нагрев помещений от солнца и, соответственно, снизить нагрузку на кондиционеры;

это поможет снизить нагрев помещений от солнца и, соответственно, снизить нагрузку на кондиционеры; проводите энергетический аудит: оцените энергопотребление вашего дома или предприятия и определите возможные пути его уменьшения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, каждая квартира в Украине должна закупить энергооборудование на 3-4 тысячи долларов, поскольку десятилетиями тарифы на электроэнергию не покрывали ее настоящую стоимость. Теперь эти средства необходимо потратить на новую систему энергоснабжения, чтобы обеспечить стабильные поставки электроэнергии.

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