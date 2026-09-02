С поезда на автобус по одному билету: для украинцев планируют внедрить новую систему поездок

Железнодорожные вокзалы во Львове, Днепре, Запорожье, Бердичеве и Белой Церкви официально включены в перечень автостанций, поэтому оттуда можно организовывать легальные автобусные рейсы. Далее "Укрзалізниця" планирует продавать автобусные билеты через свои сервисы, а впоследствии объединить поезд и автобус в один мультимодальный маршрут.

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Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий. В новый электронный перечень уже включены железнодорожные вокзалы в пяти городах:

Львове;

Днепре;

Запорожье;

Бердичеве;

Белой Церкви.

На территории вокзалов отныне можно официально организовывать работу автобусных перевозчиков. В частности, речь идет об определении легальных мест для посадки и высадки пассажиров и запуске регулярных автобусных маршрутов.

Важно, что само включение вокзала в перечень еще не означает автоматического запуска автобусов по всем возможным направлениям. Перевозчикам необходимо пройти необходимые процедуры и организовать конкретные рейсы.

Зачем железнодорожные вокзалы объединяют с автобусами

Идея заключается в том, чтобы пассажиру не приходилось самостоятельно искать способ продолжить путешествие после прибытия поезда. Сейчас во многих случаях автобусы отправляются не непосредственно с вокзала, а с отдельных автостанций, парковок, улиц или других мест вблизи транспортных узлов. Пассажиру приходится тратить дополнительное время на дорогу между железнодорожным вокзалом и местом посадки в автобус.

Особенно неудобно это может быть для людей с большим багажом, семей с детьми или пассажиров, впервые прибывающих в город. Транспортный хаб призван решить эту проблему. Человек прибывает на поезде и может продолжить путешествие на автобусе фактически в том же самом транспортном узле.

Сам факт включения пяти вокзалов в электронный Перечень автостанций не означает, что все автобусные маршруты уже запущены. Перевозчик, желающий работать из такого транспортного хаба, должен организовать соответствующий маршрут и пройти предусмотренные процедуры. Поэтому пассажирам следует различать две вещи: получение вокзалом статуса, необходимого для автобусных перевозок, и фактический запуск конкретного рейса.

Автобусные билеты планируют продавать через "Укрзалізницю"

Следующий этап проекта предусматривает интеграцию автобусных рейсов в цифровые сервисы "Укрзалізниці". Речь идет о возможности искать и бронировать автобусные маршруты через сервисы железнодорожного перевозчика. В будущем пассажиру не придется отдельно искать автобусную компанию, проверять ее сайт и покупать второй билет через другой сервис.

Например, человек планирует поездку из одного города в населенный пункт, куда поезд напрямую не ходит. Система сможет предложить вариант, при котором первую часть пути пассажир преодолевает на поезде, а по прибытии пересаживается на автобус.

Наиболее масштабная цель проекта — создание мультимодальной модели перевозок. Мультимодальный билет предполагает, что различные части одной поездки можно будет оформить как единый маршрут. Например, пассажир будет покупать билет на поезд + автобус в одном сервисе, а система сразу покажет время отправления, прибытия и пересадки.

Для пассажира это будет означать значительно меньше организационных проблем. В то же время полноценный универсальный билет пока не запущен для всех направлений. На данный момент речь идет о постепенном создании соответствующей системы.

Как перевозчикам присоединиться к проекту

Автобусные перевозчики, которые хотят запускать рейсы из интегрированных транспортных хабов и сделать их доступными для бронирования через сервисы "Укрзалізниці", могут подать заявку. Для этого предлагается обращаться по электронному адресу [email protected], указав в теме письма "Мультимодальные перевозки".

Приоритет будет отдаваться маршрутам в прифронтовые территории и в обратном направлении. Отмечается, что это позволит , прежде всего, укрепить транспортные связи там, где из-за ограничений по безопасности пассажирам особенно часто приходится комбинировать железнодорожный и автомобильный транспорт.

Железнодорожные вокзалы пяти городов стали частью уже существующей системы автостанций. Электронный перечень автостанций "Укртрансбезопасности" насчитывает более 400 объектов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в поездах "Укрзалізниці" появятся новые пассажирские вагоны. Ожидается, что к концу 2029 года компания получит их в общей сложности сразу 102 штуки.

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