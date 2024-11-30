Ровно и область частично остались без света: в Вараше заявили об аварии

Из - за аварии на АЭС в городе Вараш в энергосистеме без света осталась большая часть Ровно и района. Графики почасовых отключений бездействуют.

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Об этом сообщается на Facebook-странице "Ровнооблэнерго". Информацию об аварии в энергосистеме подтвердил мэр Вараша Александр Мензул. Именно в этом городе находится Ровенская АЭС.

Как написал чиновник, сегодняшние колебания напряжения в сети и периодические отключения электроснабжения в Вараше связаны с нестабильной ситуацией в сети энергосистемы. Это не связано с работой Ровенской АЭС, работающей надежно и стабильно.

"Обращаюсь к жильцам, у кого не установлены в квартирах/домах реле контроля напряжения, защищающие ваше домашнее оборудование от перенапряжения – отключайте драгоценное электронное оборудование из розеток во время нестабильного электроснабжения", – подчеркнул Мензул.

Что предшествовало

30 ноября утром начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль говорил, что в областном центре и районе с 12:00 до 14:00 применят экстренные отключения. Чтобы стабилизировать энергосистему в регионе.

Однако нагрузки не удалось избежать. Как сообщили в "Ровнооблэнерго", из-за этого возникла аварийная ситуация и персонал делает все возможное, чтобы возобновить подачу электричества.

Большинство областного центра и Ровенского района остаются без света с 17:00.

"Просим всех, кто имеет сейчас свет, а также после его появления, не перегружать электросети. Не включать одновременно несколько мощных электроприборов", – добавили в облэнерго.

Напомним, с начала полномасштабной войны российские захватчики совершили 1120 массированных атак по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Это делалось сознательно, чтобы нанести как можно больший вред украинцам.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 28 ноября Россия по кораблям и авиации устроила пуски крылатых ракет по Украине после того, как всю ночь терроризировала ударными дронами. Враг атаковал энергообъекты, из-за чего были применены аварийные отключения электроэнергии.

В ночь на 26 ноября Россия атаковала Украину рекордным количеством дронов и четырьмя ракетами "Искандер-М". Вражеские БПЛА были сбиты и локационно утрачены. В то же время под удар "Шахедов" попал Тернополь : в городе возникли перебои со светом и водой из-за повреждения одного из объектов критической инфраструктуры.

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