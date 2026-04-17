Россияне разбомбили ТЭЦ в крупном городе: она остановила работу

Черниговская ТЭЦ остановила работу, из-за чего жители города остались без горячей воды. Причина – последствия российского обстрела. Впрочем, в местном горсовете утверждают, что остановка временная и после ремонта объект продолжит работу.

Видео дня

Об этом сообщили в самом Черниговском горсовете. Там отметили: точные сроки восстановления устанавливаются – ведь масштаб повреждений "требует детальной технической оценки".

"В результате очередной массированной атаки РФ в ночь на 17 апреля 2026 года Черниговская ТЭЦ временно приостановила работу... По состоянию на 17 апреля 2026 года подача горячей воды для потребителей КП "Теплокоммунэнерго" временно приостановлена", – говорится в сообщении.

В настоящее время, утверждается, на ТЭЦ уже начаты работы по устранению последствий вражеской атаки. В частности, на объекте работают аварийные службы и технические специалисты.

Украина откажется от крупных ТЭС?

В то же время, по словам председателя правления "Укрэнерго" Виталия Зайченко, в Украине может существенно измениться структура электрической генерации. По плану, с ТЭС акцент постепенно будет смещаться к источникам "зеленой энергии".

В частности, отметил он, страну ждет развитие инфраструктуры биогазовых электростанций. А также возобновляемых источников энергии.

"Плюс развитие возобновляемых источников энергии в комплексе с высокоманевренной генерацией и аккумуляцией. Это наше будущее", – считает Зайченко.

Способствовать же такому переходу, по его словам, будет нежелание международных финансовых организаций финансировать традиционную тепловую генерацию. Ведь "все они нацелены на развитие "зеленой" энергетики".

Вместе с тем, резюмировал Зайченко, базой будущей энергосистемы должна быть атомная генерация. Поэтому сейчас Украина наращивает ее мощность.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина активно готовится к следующему отопительному сезону – правительство определило, что стране нужно накопить до 14,6 млрд кубометров газа. Критический же минимум определен в 13,2 млрд. Для этого государство обеспечивает импорт топлива, закачку в хранилища и диверсификацию маршрутов поставок, чтобы стабильно пройти сложную зиму даже в условиях постоянных обстрелов. Об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!