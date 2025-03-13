Россия массированно обстреляла Херсон: где нет света и что с газом

В ночь на 13 марта российские войска еще раз за время полномасштабной агрессии обстреляли Херсон. В результате город и область частично остались без электроэнергии. Газ тоже пропадал, но работу системы газоснабжения удалось наладить.

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Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко. "После российских обстрелов часть нашего общества без электроснабжения", – написал глава МВА в Telegram.

Он отметил, что специалисты "Херсоноблэнерго" изучают объемы повреждений. Впрочем, уже известно, что были частично лишены электричества:

Корабельный и Центральный районы Херсона ;

; Молодежное ;

; Надднепрянское ;

; Инженерное ;

; частично Зеленовка.

Пока продолжаются обследования сетей. Также Мрочко подчеркнул, что во время восстановительных работ возможны перебои с электроснабжением.

"Стабилизировали работу системы газоснабжения Днепровского района в микрорайоне ХБК. Напоминаем о соблюдении мер безопасности при пользовании газом в быту!" – добавил глава МВА.

Позже Мрочко сообщил, что в результате обстрелов погиб один человек – 42-летняя женщина. Следует отметить, что российские военные регулярно атакуют украинские регионы по разным видам вооружения, в том числе ударными БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗО. Также армия РФ регулярно атакует деоккупированную часть Херсона дронами, сбрасывая боеприпасы с беспилотников на людей.

Так, в Херсонские ОГА сообщили, что утром 13 марта россияне атаковали с дрона гражданский автомобиль в Херсоне. Из-за сброса взрывчатки пострадал 60-летний мужчина.

По данным Херсонской областной прокуратуры, обстрелы начались еще накануне ночью. С 22:40 до 23:03 российские войска нанесли по Херсонщине авиаудары 10 управляемыми авиабомбами. В результате попадания в Херсоне были повреждены многоквартирные и частные дома.

Также OBOZ.UA сообщал, что из-за обстрелов были повреждены энергообъекты железной дороги, что повлекло задержки поездов и изменения маршрутов. Больше всего задерживается поезд №85/86 Львов – Запорожье-1, отстающий от графика на 2 часа 33 минуты.

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