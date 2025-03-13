В Украине массово опаздывают поезда: что произошло и когда прибудут на конечные станции

Утренные обстрелы российских войск повредили энергообъекты железной дороги, что повлекло за собой значительные задержки поездов и изменения маршрутов. Больше всего задерживается поезд №85/86 Львов – Запорожье-1, отстающий от графика на 2 часа 33 минуты.

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Об этом сообщает "Укрзалізниця". Обстрелы по энергетической инфраструктуре железной дороги на Днепропетровщине повлекли за собой серьезные задержки в движении поездов.

Из-за повреждений энергообъектов были зафиксированы задержки и изменения маршрутов отдельных поездов. Задерживаемые поезда:

№85/86 Львов – Запорожье-1 (+2 часа 33 минуты);

(+2 часа 33 минуты); №37/38 Киев-Пасс. – Запорожье-1 (+2 часа 04 минуты);

(+2 часа 04 минуты); №351/352 Кишинев – Киев-Пасс. (+1 час 51 минута);

(+1 час 51 минута); №71/72 Львов – Павлоград-1 (+42 минуты);

(+42 минуты); №67/68 Киев-Пасс. – Варшава-Восточная (+23 минуты).

Также некоторые поезда сменили свои маршруты. А именно:

поезд №86 Львов – Запорожье отправился из Днепра с задержкой;

отправился из Днепра с задержкой; поезд №72 Львов – Павлоград будет следовать измененным маршрутом через станцию Синельниково-2 вместо Самар-Днепровский.

Учитывая последствия обстрелов, железнодорожники оперативно разворачивают резервные тепловозы, которые при необходимости будут подхватывать поезда для обеспечения дальнейшего движения. "Укрзалізниця" призывает пассажиров внимательно следить за обновлением расписания и уточнять информацию о возможных задержках.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине больше не будет курсировать поезд в популярном среди украинцев туристическом направлении: №265/266 Киев – Одесса – Киев. Дело в том, что оно было временным и движение планировалось только на 9 марта.

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