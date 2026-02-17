РФ нанесла новый удар по энергетике Украины, есть серьезные разрушения: что с отключениями света 17 февраля
Россия во вторник, 17 февраля, вновь нанесла удары по энергетическим объектам в Украине, в частности, пострадала Одесская область. По всей стране действуют почасовые отключения электричества. В регионах с самой сложной ситуацией (в части Одесской и Киевской областях) продолжились аварийные отключения.
Об общей ситуации сообщают президент Владимир Зеленский и "Укрэнерго", детали публикуют облэнерго и местные власти. OBOZ.UA следит за происходящим.
Отключения электроэнергии 17 февраля: главное
- Ночью РФ нанесла удары по энергетической инфраструктуре Одессы. Энергетики заявляют о чрезвычайно серьезных разрушениях. Также под массированной атакой оказались Днепропетровская и Харьковская область.
- В целом, по данным президента, под ударом были 12 областей. Кроме энергообъектов повреждены жилые дома и железная дорога.
- Продолжается ликвидация последствий предыдущих атак на энергосистему.
- По всей стране действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. В отдельных регионах применяются аварийные обесточивания.
- Графики и режим отключений могут меняться в течение дня, поэтому нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго (все ссылки – в таблице ниже).
- С марта ожидается уменьшение отключений света, т.к. солнечные электростанции уже начали работать, прогнозирует член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк.
Отключения света по областям: графики на 17 февраля
Киев
Действуют индивидуальные временные графики. Проверять их нужно по конкретному адресу на сайтах ДТЭК и Yasno или в приложении "Киев Цифровой". Предыдущие графики и очереди потребителей не актуальны.
Киевская область
В части Броварского района введены экстренные отключения электроэнергии. В остальной части области действуют стабилизационные отключения. Общее расписание не публикуется, проверять нужно по конкретному адресу.
Одесская область
По данным ДТЭК, Россия ударила по энергетической инфраструктуре. Утром ведется разбор завалов. В г. Одесса без тепло- и водоснабжения после удара дронов десятки тысяч людей.
"Разрушения чрезвычайно серьезные. Ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в работоспособное состояние", – отмечают энергетики.
В Одессе, части Одесского района области и некоторых районных центрах действуют экстренные отключения вне графика. Кроме того, в части Киевского района пропал свет из-за локальной аварии в сети. После последних вражеских атак по энергетической инфраструктуре сложной остается ситуация со светом для жителей частично Киевского, Приморского и Хаджибейского районов города Одессы.
В остальной области применяются почасовые отключения. Проверять расписание нужно по своему адресу.
Сумская область
Действуют почасовые отключения света. График менялся уже несколько раз:
Харьковская область
В результате российских обстрелов в Лозовском районе повреждены энергосети. В целом в области действуют графики почасовых отключений:
- 1.1 – 00:00-01:30, 05:00-12:00, 15:30-22:30 (суммарно 15,5 часов);
- 1.2 – 01:30-06:00, 07:00-12:00, 15:30-22:30 (суммарно 16,5 часов);
- 2.1 – 01:30-06:00, 07:00-12:00, 15:30-22:30 (суммарно 16,5 часов);
- 2.2 – 01:30-05:00, 06:00-12:00, 15:30-22:30 (суммарно 16,5 часов);
- 3.1 – 01:30-05:00, 08:30-15:30, 19:00-22:00 (суммарно 13,5 часов);
- 3.2 – 01:30-05:00, 08:30-15:30, 19:00-22:00 (суммарно 13,5 часов);
- 4.1 – 00:00-05:00, 08:30-15:30, 19:00-22:00 (суммарно 15 часов);
- 4.2 – 00:00-05:00, 08:30-15:30, 19:00-24:00 (суммарно 17 часов);
- 5.1 – 00:00-01:30, 05:00-08:30, 12:00-19:00, 22:00-24:00 (суммарно 14 часов);
- 5.2 – 00:00-01:30, 05:00-08:30, 12:00-19:00, 22:00-24:00 (суммарно 14 часов);
- 6.1 – 00:00-01:30, 05:00-08:30, 12:00-19:00, 22:00-24:00 (суммарно 14 часов);
- 6.2 – 00:00-01:30, 05:00-08:30, 12:00-19:00, 22:00-24:00 (суммарно 14 часов).
Полтавская область
Почасовые графики введены в объеме 3-4 очередей, самый жесткий режим – с 08:00 по 22:00.
Где узнать график отключений электричества в своей области
Как сообщал OBOZ.UA, в 2026 году отключения света в Украине могут стать менее жесткими в периоды потепления, но полностью не исчезнут из-за потери около 60% генерации и постоянных атак. Реальное улучшение возможно только при условии уменьшения обстрелов и отсутствии новых критических повреждений энергетической инфраструктуры.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!