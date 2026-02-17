РФ нанесла новый удар по энергетике Украины, есть серьезные разрушения: что с отключениями света 17 февраля

Россия во вторник, 17 февраля, вновь нанесла удары по энергетическим объектам в Украине, в частности, пострадала Одесская область. По всей стране действуют почасовые отключения электричества. В регионах с самой сложной ситуацией (в части Одесской и Киевской областях) продолжились аварийные отключения.

Об общей ситуации сообщают президент Владимир Зеленский и "Укрэнерго", детали публикуют облэнерго и местные власти. OBOZ.UA следит за происходящим.

Отключения электроэнергии 17 февраля: главное

Ночью РФ нанесла удары по энергетической инфраструктуре Одессы. Энергетики заявляют о чрезвычайно серьезных разрушениях. Также под массированной атакой оказались Днепропетровская и Харьковская область.

Одессы. Энергетики заявляют о чрезвычайно серьезных разрушениях. Также под массированной атакой оказались Днепропетровская и Харьковская область. В целом, по данным президента, под ударом были 12 областей . Кроме энергообъектов повреждены жилые дома и железная дорога.

. Кроме энергообъектов повреждены жилые дома и железная дорога. Продолжается ликвидация последствий предыдущих атак на энергосистему.

По всей стране действуют графики почасовых отключений электроэнергии , а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. В отдельных регионах применяются аварийные обесточивания.

, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. В отдельных регионах применяются аварийные обесточивания. Графики и режим отключений могут меняться в течение дня , поэтому нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго (все ссылки – в таблице ниже).

, поэтому нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго (все ссылки – в таблице ниже). С марта ожидается уменьшение отключений света, т.к. солнечные электростанции уже начали работать, прогнозирует член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк.

Отключения света по областям: графики на 17 февраля

Киев

Действуют индивидуальные временные графики. Проверять их нужно по конкретному адресу на сайтах ДТЭК и Yasno или в приложении "Киев Цифровой". Предыдущие графики и очереди потребителей не актуальны.

Киевская область

В части Броварского района введены экстренные отключения электроэнергии. В остальной части области действуют стабилизационные отключения. Общее расписание не публикуется, проверять нужно по конкретному адресу.

Одесская область

По данным ДТЭК, Россия ударила по энергетической инфраструктуре. Утром ведется разбор завалов. В г. Одесса без тепло- и водоснабжения после удара дронов десятки тысяч людей.

"Разрушения чрезвычайно серьезные. Ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в работоспособное состояние", – отмечают энергетики.

В Одессе, части Одесского района области и некоторых районных центрах действуют экстренные отключения вне графика. Кроме того, в части Киевского района пропал свет из-за локальной аварии в сети. После последних вражеских атак по энергетической инфраструктуре сложной остается ситуация со светом для жителей частично Киевского, Приморского и Хаджибейского районов города Одессы.

В остальной области применяются почасовые отключения. Проверять расписание нужно по своему адресу.

Сумская область

Действуют почасовые отключения света. График менялся уже несколько раз:

Харьковская область

В результате российских обстрелов в Лозовском районе повреждены энергосети. В целом в области действуют графики почасовых отключений:

1.1 – 00:00-01:30, 05:00-12:00, 15:30-22:30 (суммарно 15,5 часов);

– 00:00-01:30, 05:00-12:00, 15:30-22:30 (суммарно 15,5 часов); 1.2 – 01:30-06:00, 07:00-12:00, 15:30-22:30 (суммарно 16,5 часов);

– 01:30-06:00, 07:00-12:00, 15:30-22:30 (суммарно 16,5 часов); 2.1 – 01:30-06:00, 07:00-12:00, 15:30-22:30 (суммарно 16,5 часов);

– 01:30-06:00, 07:00-12:00, 15:30-22:30 (суммарно 16,5 часов); 2.2 – 01:30-05:00, 06:00-12:00, 15:30-22:30 (суммарно 16,5 часов);

– 01:30-05:00, 06:00-12:00, 15:30-22:30 (суммарно 16,5 часов); 3.1 – 01:30-05:00, 08:30-15:30, 19:00-22:00 (суммарно 13,5 часов);

– 01:30-05:00, 08:30-15:30, 19:00-22:00 (суммарно 13,5 часов); 3.2 – 01:30-05:00, 08:30-15:30, 19:00-22:00 (суммарно 13,5 часов);

– 01:30-05:00, 08:30-15:30, 19:00-22:00 (суммарно 13,5 часов); 4.1 – 00:00-05:00, 08:30-15:30, 19:00-22:00 (суммарно 15 часов);

– 00:00-05:00, 08:30-15:30, 19:00-22:00 (суммарно 15 часов); 4.2 – 00:00-05:00, 08:30-15:30, 19:00-24:00 (суммарно 17 часов);

– 00:00-05:00, 08:30-15:30, 19:00-24:00 (суммарно 17 часов); 5.1 – 00:00-01:30, 05:00-08:30, 12:00-19:00, 22:00-24:00 (суммарно 14 часов);

– 00:00-01:30, 05:00-08:30, 12:00-19:00, 22:00-24:00 (суммарно 14 часов); 5.2 – 00:00-01:30, 05:00-08:30, 12:00-19:00, 22:00-24:00 (суммарно 14 часов);

– 00:00-01:30, 05:00-08:30, 12:00-19:00, 22:00-24:00 (суммарно 14 часов); 6.1 – 00:00-01:30, 05:00-08:30, 12:00-19:00, 22:00-24:00 (суммарно 14 часов);

– 00:00-01:30, 05:00-08:30, 12:00-19:00, 22:00-24:00 (суммарно 14 часов); 6.2 – 00:00-01:30, 05:00-08:30, 12:00-19:00, 22:00-24:00 (суммарно 14 часов).

Полтавская область

Почасовые графики введены в объеме 3-4 очередей, самый жесткий режим – с 08:00 по 22:00.

Где узнать график отключений электричества в своей области

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, в 2026 году отключения света в Украине могут стать менее жесткими в периоды потепления, но полностью не исчезнут из-за потери около 60% генерации и постоянных атак. Реальное улучшение возможно только при условии уменьшения обстрелов и отсутствии новых критических повреждений энергетической инфраструктуры.

