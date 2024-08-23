Решение по тарифу принято: что будет с ценой на газ в Украине зимой

Правительство продлило специальную льготную цену на газ для производителей тепла и бытовых потребителей. Решение будет действовать до 30 апреля 2025 года.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил: таким образом, льготная цена будет действовать до окончания грядущего отопительного сезона.

"Сегодня правительство продлило специальную льготную цену на газ для производителей тепла и бытовых потребителей. Делаем все возможное, чтобы этой зимой в каждом украинском доме было светло и тепло", – сказал глава правительства.

При этом он подчеркнул: Украина активно готовится к отопительному сезону. Ведь "несмотря на ремонт и восстановление 24/7, у нас все еще остается очень много поврежденных объектов энергетики".

Мораторий на повышение цен на газ

В то же время, напомним: во время войны в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ. А также тепло и горячую воду для населения. Принятыми Верховной Радой законом запрещено устанавливать цены выше, чем они были в феврале 2022 года.

Цена на газ регулируется постановлением правительства о ПСО (возложение специальных обязанностей) на НАК "Нафтогаз Украины". В связи с чем, тот:

поставляет газ населению по цене для населения 7,96 грн/кубометр;

продает газ производителям тепла для населения по цене 7,42 гривен за кубометр.

В то же время, в самом "Нафтогазе" считают, что украинцы платят за газ гораздо меньше, чем он стоит. Так, председатель правления компании Алексей Чернышов утверждает, что рыночная цена на газ для населения составляет 15 грн за кубометр.

Впрочем, на основе чего была выведена эта цифра, отмечено не было. При этом на рынке цена в 15 грн за кубометр действительно фигурирует, однако это биржевая цена в пределах дня. Которую вряд ли можно воспринимать как рыночную – ведь во всем мире биржевая цена значительно выше, чем тариф для населения.

Как сообщал OBOZ.UA, за август украинцы заплатят за газ по тем же тарифам, что действовали и раньше. К примеру, клиенты "Нафтогаза" – 7,96 грн за кубометр. То есть при потреблении 9,9 кубометра (соцнорма на три человека, только плита) за месяц нужно будет заплатить 78,8 грн.

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