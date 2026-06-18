Как известно, 9 июня Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о внедрении международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы, и налогообложении таких доходов.

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Доработанная окончательная редакция его текста содержит, в частности, следующее:

доходы физлиц, полученные начиная с 2027 года через цифровые платформы (то есть OLX, Rozetka, Prom, ЛУН, Airbnb, Kabanchik, Glovo, iPOST, Bolt, Uklon, Uber и так далее), должны облагаться операторами таких платформ как налоговыми агентами - без открытия спецсчетов или подачи деклараций пользователями платформ;

платформы удерживают с таких физлиц НДФЛ по льготной ставке 10% без отдельной уплаты военного сбора, который уже включён в эти 10% (с соответствующей дальнейшей корректировкой этой ставки в случае изменения общей ставки военного сбора);

чтобы уплачивать именно 10 процентов, а не обычные 18+5, физлицо должно работать через платформу без наёмных лиц, иметь годовой доход не более 834 минимальных зарплат (на 1 января) и не заниматься продажей подакцизных товаров;

доходы физлиц от продажи товаров через платформы удерживаются по итогам года только с превышения над суммой эквивалента 2000 евро по курсу на 1 января отчётного года (независимо от количества операций) в год;

если лицо регистрируется в качестве ФЛП, то он уплачивает соответствующие налоги ФЛП самостоятельно, как и ранее, и оператор платформы не удерживает НДФЛ;

если физлицо регистрируется на платформе для личных целей (продажа бывших в употреблении вещей), то платформа удерживает налог 10 процентов - как с обычного физлица, работающего через платформу;

внесены изменения в КЗОТ, запрещающие автоматически квалифицировать гражданско-правовые отношения с платформами как трудовые;

сайты платформ, нарушающихся требования налогового законодательства, будут блокироваться;

реестр добросовестных плательщиков будет доступен на сайте ГНСУ;

не будет никакого неравенства между платформами, являющимися резидентами и нерезидентами.

При этом специалисты акцентируют: налоги по новым правилам фактически начнут удерживаться в 2028 году за доходы 2027-го.

Однако уже сейчас некоторые платформы, чтобы не потерять работников, которые с ними сотрудничают, во время перемен, рекомендуют им зарегистрироваться в качестве ФЛП на едином налоге 3-й группы и даже согласны компенсировать им полагающиеся в таком случае единый налог 5% и военный сбор 1%, что и так менее 10% (а ЕСВ такие ФЛП уплачивают только с минзарплаты, да и то лишь если он не уплачиваются по основному месту работы).