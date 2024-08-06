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Украинцы платят за газ гораздо меньше, чем он стоит: сколько насчитали в "Нефтегазе"

Роман Костюченко
Коммуналка
2 минуты
1,9 т.
Украинцы платят за газ намного меньше, чем он стоит

Председатель правления НАК "Нефтегаз" Алексей Чернышев утверждает, что рыночная цена на газ для населения составляет 15 грн за кубометр, тогда как компания обеспечивает стоимость в размере 7,96 грн. Впрочем, на основе чего была выведена эта цифра, отмечено не было. При этом на рынке цена в 15 грн за кубометр действительно фигурирует, однако это биржевая цена в пределах дня. Которую вряд ли можно воспринимать как рыночную – ведь во всем мире биржевая цена значительно выше, чем тариф для населения.

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"Она составляет около 15 грн за кубометр. Действует мораторий на рост цен. Мы обеспечим стоимость в размере 7,96 грн на следующую зиму", – рассказал он NV.

При этом Чернышов отметил, что разницу в тарифах – как и все государственные сервисы – оплачивает государственный бюджет. А потому он является сторонником "исключительно рыночных механизмов". Ведь нерыночные тарифы, по его словам, сокращают возможности "Нафтогаза", платить, в частности, налоги.

"Все государственные сервисы стоят денег. Их оплачивает государственный бюджет, то есть мы с вами. Эта разница в тарифах сокращает возможности Нафтогаза платить дивиденды и налоги в государственный бюджет. Я сторонник исключительно рыночных механизмов, больше ничего не действует в мире", – говорится в сообщении.

В то же время, напомним: в Украине до полномасштабной войны запустили рынок газа для населения. И на нем действовали десятки поставщиков, предлагавших разные тарифы. Т.е., в Украине был конкурентный рынок, который и определял цену, в том числе и для "Нафтогаза".

Разные поставщики действуют на рынке и сейчас – хотя "Нафтогаз" и контролирует большую часть рынка (после национализации т.н. "облгазов Фирташа"). И некоторые из них продают украинцам ресурс дешевле, чем он. К примеру:

  • "ЭРУ Людям" – 7,7 грн за кубометр;
  • "Энерджи трейд групп" – 7,799 грн за кубометр.

При этом "Тернопольоблгаз сбыт" выставил такую же цену, как и "Нафтогаз" – 7,96 грн за кубометр. А сразу ряд поставщиков – всего на 2-3 коп. выше:

  • "Прикарпат энерго трейд" – 7,98 грн за кубометр;
  • "Полтавагаз сбыт" – 7,99 грн за кубометр;
  • "Галнафтогаз" ЧП "Окко контракт" – 7,99 грн за кубометр.
Стоимость газа у разных поставщиков

В то же время, в 2022 году в Украине был введен мораторий на повышение тарифа на газ. Поэтому "Нафтогаз" увеличить цену на ресурс не может.

При этом цена в 15 грн за кубометр действительно фигурирует – однако это биржевая цена в пределах дня. Которую вряд ли можно воспринимать как рыночную – ведь во всем мире биржевая цена значительно выше, чем тариф для населения.

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Для разъяснения же расчета озвученной рыночной цены OBOZ.UA обратится к "Нафтогазу". Ответ компании будет опубликован после его получения.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, при тарифе 7,96 грн за кубометр, потребление 9,9 кубометра газа (соцнорма на три человека, только плита) будет обходится клиентам "Нафтогаза" в 78,8 грн. Также стоит учитывать, что дополнительно взимается плата за доставку газа. А она разная в разных регионах.

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