Украинцы платят за газ гораздо меньше, чем он стоит: сколько насчитали в "Нефтегазе"

Председатель правления НАК "Нефтегаз" Алексей Чернышев утверждает, что рыночная цена на газ для населения составляет 15 грн за кубометр, тогда как компания обеспечивает стоимость в размере 7,96 грн. Впрочем, на основе чего была выведена эта цифра, отмечено не было. При этом на рынке цена в 15 грн за кубометр действительно фигурирует, однако это биржевая цена в пределах дня. Которую вряд ли можно воспринимать как рыночную – ведь во всем мире биржевая цена значительно выше, чем тариф для населения.

Видео дня

"Она составляет около 15 грн за кубометр. Действует мораторий на рост цен. Мы обеспечим стоимость в размере 7,96 грн на следующую зиму", – рассказал он NV.

При этом Чернышов отметил, что разницу в тарифах – как и все государственные сервисы – оплачивает государственный бюджет. А потому он является сторонником "исключительно рыночных механизмов". Ведь нерыночные тарифы, по его словам, сокращают возможности "Нафтогаза", платить, в частности, налоги.

"Все государственные сервисы стоят денег. Их оплачивает государственный бюджет, то есть мы с вами. Эта разница в тарифах сокращает возможности Нафтогаза платить дивиденды и налоги в государственный бюджет. Я сторонник исключительно рыночных механизмов, больше ничего не действует в мире", – говорится в сообщении.

В то же время, напомним: в Украине до полномасштабной войны запустили рынок газа для населения. И на нем действовали десятки поставщиков, предлагавших разные тарифы. Т.е., в Украине был конкурентный рынок, который и определял цену, в том числе и для "Нафтогаза".

Разные поставщики действуют на рынке и сейчас – хотя "Нафтогаз" и контролирует большую часть рынка (после национализации т.н. "облгазов Фирташа"). И некоторые из них продают украинцам ресурс дешевле, чем он. К примеру:

"ЭРУ Людям" – 7,7 грн за кубометр;

"Энерджи трейд групп" – 7,799 грн за кубометр.

При этом "Тернопольоблгаз сбыт" выставил такую же цену, как и "Нафтогаз" – 7,96 грн за кубометр. А сразу ряд поставщиков – всего на 2-3 коп. выше:

"Прикарпат энерго трейд" – 7,98 грн за кубометр;

"Полтавагаз сбыт" – 7,99 грн за кубометр;

"Галнафтогаз" ЧП "Окко контракт" – 7,99 грн за кубометр.

В то же время, в 2022 году в Украине был введен мораторий на повышение тарифа на газ. Поэтому "Нафтогаз" увеличить цену на ресурс не может.

При этом цена в 15 грн за кубометр действительно фигурирует – однако это биржевая цена в пределах дня. Которую вряд ли можно воспринимать как рыночную – ведь во всем мире биржевая цена значительно выше, чем тариф для населения.

Для разъяснения же расчета озвученной рыночной цены OBOZ.UA обратится к "Нафтогазу". Ответ компании будет опубликован после его получения.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, при тарифе 7,96 грн за кубометр, потребление 9,9 кубометра газа (соцнорма на три человека, только плита) будет обходится клиентам "Нафтогаза" в 78,8 грн. Также стоит учитывать, что дополнительно взимается плата за доставку газа. А она разная в разных регионах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!