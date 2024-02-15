Ракетный удар России уничтожил электроподстанцию во Львове: что известно

Во Львове утром 15 февраля Россия ракетным ударом полностью уничтожила электроподстанцию. Электричество от этой подстанции получал ряд офисных помещений, сейчас все они работают на генераторах. Однако в целом ракетная атака не имела критических последствий для энергосистемы, массовых отключений на планируется.

О ситуации во Львове сообщил глава Львовской областной военной (государственной) администрации (ОВА) Максим Козицкий. "Было попадание в электроподстанцию во Львове... Подстанция полностью уничтожена", – заявил он.

Козицкий уточнил, что после ракетного удара на объекте начался пожар. Он охватил площадь в 150 кв. м.

"Тушили в течение двух часов. Над этим работали 29 пожарных, привлекали шесть единиц техники", – проинформировал глава ОВА.

Информации о погибших и пострадавших по состоянию на 14:48 не было, отметил Козицкий. Он добавил, что еще одна российская ракета попала в землю между жилыми многоэтажками.

"Взрывной волной выбило окна в около 30 домах на пяти улицах. Повреждены припарковавшие рядом автомобили. Сейчас за помощью к медикам обратились три человека из этих домов", – сообщил Козицкий.

Ситуация в энергосистеме после российского обстрела

Как сообщают в "Укрэнерго", электроэнергии, производимой электростанциями всех видов, хватает для всех юридических и бытовых потребителей. Дефицит в энергосистеме не прогнозируется. Кроме того, общая пропускная способность высоковольтных сетей достаточна для покрытия имеющегося спроса.

При этом из-за боевых действий и по другим причинам на утро 15 февраля без света оставались 374 населенных пункта. В частности:

из-за артобстрелов были новые повреждения сетей в Донецкой и Харьковской областях;

в Днепропетровской области более суток оставались обесточенными 49 потребителей в Никопольском районе военные не дают энергетикам разрешения на доступ к месту повреждения;

в связи с подтоплением более суток оставались обесточенными 24 потребителя в 1 населенном пункте Закарпатской области;

по техническим причинам фиксировались отключения в Запорожской, Одесской, Сумской, Черниговской областях.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия готовилась к ракетной атаке по Украине 15 февраля фактически с момента предыдущего массированного удара. Оккупанты прибегли к сложной тактике запусков с разных направлений, использованию различных видов вооружения и сложной траектории движения ракет.

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