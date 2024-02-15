newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС

Ракетный удар России уничтожил электроподстанцию во Львове: что известно

Ксения Капустинская
Коммуналка
2 минуты
2,2 т.
Россия снова нанесла удар по украинской энергетике

Во Львове утром 15 февраля Россия ракетным ударом полностью уничтожила электроподстанцию. Электричество от этой подстанции получал ряд офисных помещений, сейчас все они работают на генераторах. Однако в целом ракетная атака не имела критических последствий для энергосистемы, массовых отключений на планируется.

О ситуации во Львове сообщил глава Львовской областной военной (государственной) администрации (ОВА) Максим Козицкий. "Было попадание в электроподстанцию во Львове... Подстанция полностью уничтожена", – заявил он.

Последствия российского удара по Львову

Козицкий уточнил, что после ракетного удара на объекте начался пожар. Он охватил площадь в 150 кв. м.

"Тушили в течение двух часов. Над этим работали 29 пожарных, привлекали шесть единиц техники", – проинформировал глава ОВА.

Информации о погибших и пострадавших по состоянию на 14:48 не было, отметил Козицкий. Он добавил, что еще одна российская ракета попала в землю между жилыми многоэтажками.

Во Львове заявили о двух попаданиях

"Взрывной волной выбило окна в около 30 домах на пяти улицах. Повреждены припарковавшие рядом автомобили. Сейчас за помощью к медикам обратились три человека из этих домов", – сообщил Козицкий.

Ситуация в энергосистеме после российского обстрела

Как сообщают в "Укрэнерго", электроэнергии, производимой электростанциями всех видов, хватает для всех юридических и бытовых потребителей. Дефицит в энергосистеме не прогнозируется. Кроме того, общая пропускная способность высоковольтных сетей достаточна для покрытия имеющегося спроса.

При этом из-за боевых действий и по другим причинам на утро 15 февраля без света оставались 374 населенных пункта. В частности:

  • из-за артобстрелов были новые повреждения сетей в Донецкой и Харьковской областях;
  • в Днепропетровской области более суток оставались обесточенными 49 потребителей в Никопольском районе военные не дают энергетикам разрешения на доступ к месту повреждения;
  • в связи с подтоплением более суток оставались обесточенными 24 потребителя в 1 населенном пункте Закарпатской области;
  • по техническим причинам фиксировались отключения в Запорожской, Одесской, Сумской, Черниговской областях.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия готовилась к ракетной атаке по Украине 15 февраля фактически с момента предыдущего массированного удара. Оккупанты прибегли к сложной тактике запусков с разных направлений, использованию различных видов вооружения и сложной траектории движения ракет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!