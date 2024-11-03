Ожидаются ли отключения света в Украине в ближайшие недели: озвучен прогноз

Сейчас в украинской энергосистеме есть небольшой дефицит, однако "Укрэнерго" успешно удерживает баланс между генерацией и потреблением электроэнергии. Поэтому в ближайшие 2-3 недели не ожидается введения графиков отключений света.

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Такой прогноз в эфире "Украинского радио" дал Геннадий Рябцев, главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований. Он отметил, что украинцы должны знать реальную ситуацию.

Рябцев рассказал, что в период межсезонья были приняты меры по ремонту и защите украинских АЭС. Также удалось добиться договоренностей с европейцами об увеличении возможного импорта электрической энергии.

"При этом, на мой взгляд, не нужно рассказывать с избыточным оптимизмом о том, что перерывы в энергоснабжении возможны только в случае массированных ударов Российской Федерации по энергетическим объектам. Потому что не только удары Российской Федерации способны вызвать определенные проблемы с энергоснабжением. И это тоже не стоит скрывать. Надо рассказывать реальный прогноз, а не пугать, что будут отключения по 24 часа в сутки и во всех регионах", – отметил эксперт.

На данный момент ситуация такова: Украина все же импортирует определенное количество электрической энергии в пиковые часы, утром и вечером, но в целом баланс присутствует. "Энергетики его держат, и вряд ли что-то изменится через неделю, две или три", – сказал Рябцев.

Напомним, что на следующей неделе в Украине прогнозируют снижение температуры воздуха, что может повлечь за собой увеличение потребления электроэнергии. Но, несмотря на это, в "Укрэнерго" не планируют внедрять графики почасовых отключений электроэнергии.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине энергетики возобновили питание почти для 382 тысяч потребителей. Украинцев просят рационально пользоваться электроэнергией, особенно вечером с 17:00 до 22:00.

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