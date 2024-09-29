Придется платить, даже не используя отопление: украинцев предупредили о дополнительных суммах в платежках

Украинцы обязаны оплачивать обслуживание труб в домах, даже если не используют отопление, передавая нулевые показатели счетчика. Суммы оплаты могут варьироваться от 10 до 1500 гривен, в зависимости от типа дома и системы теплоснабжения.

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Об этом рассказала эксперт в сфере ЖКХ Кристина Ненно в комментарии Киев24. Как пояснила Ненно, компания "Еврореконструкция" уже имеет судебную практику, подтверждающую обязанность потребителей платить за обслуживание труб, даже если они фактически не пользуются отоплением.

Стоимость такого обслуживания может существенно отличаться в зависимости от типа дома и его особенностей – суммы варьируются от символических 10 гривен до более чем 1500 гривен. Кроме самих квартир, жители должны платить за отопление мест общего пользования – подъездов, крыш и подвалов, где также проходят тепловые коммуникации. Если же ваш дом обслуживается компанией "Теплоэнерго", ситуация может быть немного проще, ведь разные компании имеют собственные подходы к начислению оплаты за обслуживание.

Подготовка к отопительному сезону: советующие энергетики

Перед началом отопительного сезона 2024 года энергетики настаивают на важности подготовки жилья к холодам. Прежде всего, жителям советуют провести профилактические работы, чтобы снизить теплопотери в домах и квартирах. Вот несколько ключевых рекомендаций, разработанных специалистами "Киевтеплоэнерго" и Государственного агентства по энергоэффективности:

утепление помещений : уплотните окна и двери, обеспечьте их утепление, особенно если используются старые конструкции. Это поможет избежать потерь тепла и снизит расходы на отопление;

: уплотните окна и двери, обеспечьте их утепление, особенно если используются старые конструкции. Это поможет избежать потерь тепла и снизит расходы на отопление; проверка оборудования: вызовите специалистов для проверки электроприборов, отопительных котлов и кондиционеров. Убедитесь, что все системы работают правильно и готовы к использованию в зимний период;

теплоотражающие материалы : наклейте фольгированный теплоотражающий материал за батареи, что поддержит режим сбережения тепла;

: наклейте фольгированный теплоотражающий материал за батареи, что поддержит режим сбережения тепла; сотрудничество с соседями: совместные усилия по утеплению подъездов, подвалов и чердаков могут значительно повысить общую эффективность использования тепла в многоквартирных домах.

Энергетики также рекомендуют искать альтернативные источники тепла, которые могут использоваться в случае чрезвычайной ситуации. К примеру, для тех, кто имеет индивидуальное отопление, важно своевременно провести техническое обслуживание котлов и проверить состояние систем.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине с начала года зафиксировали 63 случая, когда вода попадала в газовую сеть. После этого воду нужно сливать, а в некоторых случаях – заменять счетчики.

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