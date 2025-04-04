Повышение тарифов на газ в Украине: в Минэнерго назвали информацию фейком

В Минэнергетики опровергли информацию о возможном повышении тарифов на газ. Там сообщили: в настоящее время в Кабмине не рассматривают вопрос о повышении коммунальных тарифов – в частности, на газ и электроэнергию.

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При этом в министерстве призвали украинцев не распространять непроверенную информацию. А также доверять только официальным источникам.

"В некоторых медиа снова появилась откровенно ложная информация о "возможном повышении тарифов". Эта информация не соответствует действительности", – говорится в сообщении министерства.

В Минэнергетики уверены: распространение таких заявлений по тарифам преследует цель "дестабилизации социальной ситуации в стране". А потому попросили медиа "не распространять ложные заявления по тарифам и не вводить в заблуждение граждан".

"Правительство неоднократно заявляло: вопрос пересмотра тарифов на электроэнергию и газ сейчас не стоит в повестке дня", – напомнили там.

Ранее в СМИ появилась информация о из-за низких запасах газа в подземных хранилищах Украине придется импортировать это топливо. Что, по словам нардепа Алексея Кучеренко ("Батькивщина") может привести к росту тарифов.

Впрочем, отметил он, в ближайшее время этого ожидать не стоит. По словам нардепа, повышение тарифов может произойти не раньше октября.

"До октября повышение цены на газ не будет. ... Мораторий на изменение тарифа для населения существует. Если бы его не было в законе, я бы сказал, что повышение абсолютно возможно", – сказал нардеп.

Украинцам назвали тарифы на газ с 1 апреля

В то же время, за апрель украинцы заплатят за газ по тем же годовым тарифам, что и ранее. В частности, клиенты "Нафтогаза" – 7,96 грн за кубометр.

Как рассказали в ГазПравде, в целом, стоимость кубометра газа для населения в рамках годовых тарифов (действуют с 1 мая 2024 года по 30 апреля 2025-го, не меняются в течение года) в апреле в зависимости от газоснабжающей компании колеблется от 7,79 до 9,99 грн. Месячная цена колеблется от 8,46 до 20,99 грн за кубометр:

ГК "Нафтогаз Украины" – 7,96 грн за кубометр;

"Тернопольоблгаз сбыт" – 7,96 грн за кубометр;

"Прикарпат энерго трейд" – 7,98 грн за кубометр;

"Галнафтогаз" ЧП "Окко контракт" – 7,99 грн за кубометр;

"Киевские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

"Днепровские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

"Энерджи трейд групп" – 7,799 грн за кубометр (месячное предложение – 9,977 грн за кубометр);

"Львовэнергосбыт" – 8,2 грн за кубометр (месячное предложение – 20,05 грн за кубометр);

"Ритейл Сервис" ТМ "СвитлоГаз" – 9,99 грн за кубометр (месячное предложение – 20,99 грн за кубометр).

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Украине продлили действие спецобязательств (ПСО) на рынке природного газа – на период неотопительного сезона. Таким образом, они будут действовать по крайней мере до 31 октября (предыдущий период заканчивался 30 апреля). Соответственно, тариф на газ на нужды тех, кто занимается производством тепловой энергии, в это время не будет увеличиваться.

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