Посольство Беларуси в Киеве накопило огромный долг по коммуналке: дело в суде

Киевское коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" подало на посольство Беларуси в суд из-за долгов за горячую воду. Дипломаты задолжали коммунальщикам почти 400 тыс. гривен.

Об этом говорится в иске, который был опубликован в Едином государственном реестре судебных решений. Ходатайство принял к рассматрению Хозяйственный суд Киева.

В "Киевтеплоэнерго" утверждают, что диппредставительство соседней страны, расположенное на улице Коцюбинского, 3, задолжало за отопление 381 599 гривен из которых более 260,5 тысяч – основной долг.

Судья Смирнова приняла иск, решив, что дело является малозначимым, поскольку его цена не превышает 500 прожиточных минимумов. Поэтому рассмотрение будет происходить по упрощенной процедуре – без уведомления и вызова сторон.

Стоит отметить, Беларусь полностью эвакуировала свое посольство после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Последний сотрудник дипмиссии пересек границу с Молдовой 19 марта 2022 года.

Посол Беларуси Игорь Сокол объяснил это блокировкой финансовых счетов и угрозами в адрес сотрудников посольства. Дипломат также пожаловался, что при пересечении границы его вещи и транспорт были досмотрены, а на границе его не пропускали много часов.

При этом украинские пограничники от имени главы Государственной пограничной службы Украины Сергея Дейнеко передали послу Беларуси символические "30 сребреников" для главы Государственного пограничного комитета Беларуси Анатолия Лаппо – так отметили причастность Беларуси к российской агрессии. Посол отказался взять передачу. Позже Лукашенко уволил Сокола.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что с 1 января 2024 года в Украине изменили правила предоставления коммунальных услуг. Кабмин разрешил не платить за воду, если нет счетчика и как минимум месяц в квартире никто не жил. Вместе с тем вернули пеню за долги по коммуналке, а также разрешили отключать коммунальные услуги должникам.

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