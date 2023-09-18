Подготовка к отключениям света: сколько стоят генераторы в Украине и будет ли подорожание

Украинцы снова скупают генераторы. Самые популярные модели – бензиновые на 2,5-3 кВт – пока стоят от 7000 грн. Однако больше всего предложений в ценовой категории 10-15 тыс. грн. По прогнозам продавцов, осенью цены на генераторы могут вырасти на 10%, но дефицита товара не ожидается.

Как показал мониторинг OBOZREVATEL, самые дешевые модели бензиновых генераторов (0,6-1,2 кВт) можно найти от 4000 грн (а по скидкам и по 3500 грн). Однако следует учитывать, что такие устройства позволят подключить разве что зарядку для ноутбука и освещение.

Кроме того, стоит учитывать, что во всех "бюджетных" моделях установлен ручной стартер. Т.е. генератор каждый придется заводить вручную. Варианты с электрическим пуском (кнопкой или ключом) стартуют от 9000 грн, а с автоматическим (когда генератор сам заводится при отключении света) – и вовсе от 12 тыс. грн.

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Дизельные генераторы традиционно дороже. Цены на них стартуют от 20 тыс. грн. За такую стоимость предлагают мощность 2-3 кВт.

Как изменятся цены на генераторы

Продавцы, несмотря на предупреждения о возможных отключениях света, не ожидают дефицита генераторов. Цены при этом могут подняться приблизительно на 10% – на фоне повышенного спроса, пишет Finance.ua.

Как объяснил коммерческий директор одной из крупных торговых сетей Вячеслав Склонный, кроме спроса, спровоцировать подорожание могут возврат НДС, увеличение стоимости закупки производителями и рост стоимости логистики.

Кроме того, продавцы считают одним из главных факторов, который может всколыхнуть рынок, курс доллара. Если американская валюта подорожает, закупать генераторы за границей тоже станет дороже, а потому изменятся и цены в магазинах.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал, как правильно запустить генератор в первый раз после покупки. Есть несколько вещей, которые категорически нельзя делать с устройством.

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