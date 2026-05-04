Подготовить документы нужно уже сейчас: в Украине стартует подача отчетов "за генераторы" от государства

С 4 мая совладельцы многоквартирных домов (ОСМД), которые получили финансирование по государственной программе "СвітлоДім", могут подавать отчеты об использовании средств. Речь идет о деньгах на альтернативные источники электроэнергии – генераторы, аккумуляторы и другое оборудование.

Время на подготовку ограничено, поэтому ОСМД, жилищным кооперативам и управляющим советуют уже сейчас собрать все документы. Об этом официально сообщили в Министерстве развития общин и территорий.

Какие документы понадобятся

Отчет должен подтвердить, что оборудование реально было закуплено, установлено и работает. Для этого необходимы:

договоры, накладные или акты приема-передачи;

решение совладельцев об утверждении отчета;

фото установленного оборудования.

Система автоматически проверит заполнение отчета. Если чего-то не будет хватать или будут ошибки – появится сообщение с требованиями к доработке.

Как подать отчет

Отчет подается онлайн через портал Дія – в кабинете получателя помощи. Функция становится доступной после фактического использования средств.

Подачу осуществляет уполномоченное лицо или руководитель, который оформлял заявку. В отчете нужно:

описать использование средств;

внести данные об оборудовании;

добавить подтверждающие документы;

подписать все квалифицированной электронной подписью.

Часть информации подтягивается автоматически. Ноданные об оборудовании нужно вносить вручную – название, количество, серийные номера (при наличии), цена с НДС. Пошагово действия должны быть такими:

в специальном разделе портала нажать "Подать заявление" и авторизоваться с КЭПом;

заполнить форму: проверить данные, выбрать заявление и добавить документы (нужно также указать данные об оборудовании: название, количество, стоимость и при наличии серийный номер.

подтвердить согласие с условиями, подписать отчет и отправить его;

после подачи отчет получит статус "Подано", система автоматически проверит данные.

Напомним, средства по программе "СвітлоДім" нужно использовать в течение 45 дней. Отчет подается в течение 30 дней после установки оборудования, но есть и крайний срок – 20 декабря 2026 года.

Подача отчета – финальный этап участия в программе. Отдельного решения после этого не предусмотрено, однако именно отчет подтверждает целевое использование средств. Учитывая требования к документам и ограниченные сроки, затягивание с подготовкой может усложнить представление.

В рамках программы государство выплачивает до 300 тыс. грн на дом. Подать заявку могут:

ОСМД;

жилищно-строительные и обслуживающие кооперативы;

жилищные кооперативы;

управляющие компании (КВЭД 81.10);

многоквартирные дома с выбранным управляющим.

Размер компенсации зависит от этажности многоквартирного дома: до 6 этажей – 100 тыс. грн; 6-16 этажей – 200 тыс. грн; более 16 этажей – 300 тыс. грн.

