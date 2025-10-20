По всей Украине ввели ограничения мощности: где нет света и какие графики действуют
Во всей Украине 20 октября з 6 утра до 22 вечера введены графики ограничения мощности для промышленных потребителей (ГОМ). Этот режим не предусматривает отключений электроэнергии и не касается бытовых потребителей. Графики отключений света (почасовые) действуют только в Черниговской области.
Остальных украинцев призывают экономить ток и просят быть готовыми на случай изменения ситуации. Об этом сообщили в "Укрэнерго" и Министерстве энергетики.
Что происходит со светом 20 октября: главное
- Вследствие очередных российских дроновых атак на энергообъекты на утро обесточены потребители в нескольких областях, больше всего в Черниговской. Речь идет о локальных отключениях.
- При этом на Черниговщине продолжают действовать графики почасовых отключений (ГПО) – одновременно без электроэнергии остаются потребители трех очередей:
- Потребление электроэнергии держится на высоком уровне из-за облачной и холодной погоды.
- Ограничить пользование мощными электроприборами рекомендуется до 22:00.
"Ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях вашего оператора системы распределения (облэнерго)", – также предупредили в "Укрэнерго".
Графики отключений: какие бывают и что нужно знать
- ГОМ (применяется 20 октября весь день по всей Украине)– это график ограничения мощности, плановая мера для предотвращения дефицита электричества. Применяется исключительно к промышленным потребителям и бизнесу. Ее суть заключается не в полном прекращении поставок, а в сокращении объемов потребления до указанного уровня в определенный период. Это временное уменьшение нагрузки на энергосистему.
- ГАО – экстренное отключение потребителей, в том числе бытовых, вызванное внезапным дефицитом электроэнергии в энергосистеме. Поскольку это аварийная мера, она не имеет заранее определенных часов и представляет собой перечень адресов, которые могут быть отключены. ГАО вводится в течение 15 минут после распоряжения НЭК "Укрэнерго"
- СГАО – спецграфик аварийных отключений. Вводится в критических случаях, чтобы сохранить стабильность энергосистемы. Время на его выполнение – 3 минуты.
- ГПО – прогнозируемые отключения света, происходящие по заранее составленному расписанию. Именно их можно посмотреть на сайтах облэнерго. Потребителей в определенных населенных пунктах делят на группы и каждой группе отключают электричество на определенный срок. Могут касаться и бытовых потребителей, и бизнеса.
- ГОЭ – график планового ограничения электроэнергии для юридических потребителей (бизнеса), когда есть необходимость уменьшить потребление. В этом случае для промышленности и предпринимателей применяются отключения.
Как сообщал OBOZ.UA, Россия изменила подход к атакам на энергетику Украины. Российские войска начали применять тактику "выжженной земли".
