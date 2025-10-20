По всей Украине ввели ограничения мощности: где нет света и какие графики действуют

Во всей Украине 20 октября з 6 утра до 22 вечера введены графики ограничения мощности для промышленных потребителей (ГОМ). Этот режим не предусматривает отключений электроэнергии и не касается бытовых потребителей. Графики отключений света (почасовые) действуют только в Черниговской области.

Остальных украинцев призывают экономить ток и просят быть готовыми на случай изменения ситуации. Об этом сообщили в "Укрэнерго" и Министерстве энергетики.

Что происходит со светом 20 октября: главное

Вследствие очередных российских дроновых атак на энергообъекты на утро обесточены потребители в нескольких областях, больше всего в Черниговской. Речь идет о локальных отключениях.

При этом на Черниговщине продолжают действовать графики почасовых отключений (ГПО) – одновременно без электроэнергии остаются потребители трех очередей:

Потребление электроэнергии держится на высоком уровне из-за облачной и холодной погоды.

Ограничить пользование мощными электроприборами рекомендуется до 22:00.

"Ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях вашего оператора системы распределения (облэнерго)", – также предупредили в "Укрэнерго".

Графики отключений: какие бывают и что нужно знать

ГОМ (применяется 20 октября весь день по всей Украине) – это график ограничения мощности, плановая мера для предотвращения дефицита электричества . Применяется исключительно к промышленным потребителям и бизнесу . Ее суть заключается не в полном прекращении поставок , а в сокращении объемов потребления до указанного уровня в определенный период. Это временное уменьшение нагрузки на энергосистему.

ГАО – экстренное отключение потребителей, в том числе бытовых, вызванное внезапным дефицитом электроэнергии в энергосистеме. Поскольку это аварийная мера, она не имеет заранее определенных часов и представляет собой перечень адресов, которые могут быть отключены. ГАО вводится в течение 15 минут после распоряжения НЭК "Укрэнерго"

СГАО – спецграфик аварийных отключений. Вводится в критических случаях, чтобы сохранить стабильность энергосистемы. Время на его выполнение – 3 минуты.

ГПО – прогнозируемые отключения света, происходящие по заранее составленному расписанию. Именно их можно посмотреть на сайтах облэнерго. Потребителей в определенных населенных пунктах делят на группы и каждой группе отключают электричество на определенный срок. Могут касаться и бытовых потребителей, и бизнеса.

ГОЭ – график планового ограничения электроэнергии для юридических потребителей (бизнеса), когда есть необходимость уменьшить потребление. В этом случае для промышленности и предпринимателей применяются отключения.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия изменила подход к атакам на энергетику Украины. Российские войска начали применять тактику "выжженной земли".

