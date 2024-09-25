Платежку за газ можно уменьшить на 20%: что обязательно должны сделать владельцы газовых плит в Украине

Следуя простым советам по использованию газа на кухне и отоплении, можно сэкономить до 20% потребления топлива. Регулярный уход за приборами и правильное их использование поможет снизить затраты.

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Об этом пишет "Нефтегаз". Сегодня более 12 миллионов украинцев используют газ в своих домах как для приготовления пищи, так и для отопления и нагрева воды. Газ – это надежный источник энергии, но его стоимость может оказывать значительное влияние на семейный бюджет, особенно во время отопительного сезона.

Приготовление пищи может казаться незначительной статьей расхода, но при правильном подходе можно существенно сократить потребление газа. Вот несколько основных советов:

регулярно очищайте газовую плиту;

Чистота плиты имеет огромное значение. Загрязненные горелки тратят больше газа для достижения необходимой температуры из-за жировых отложений и копоти. Чистые конфорки помогут сэкономить до 5% газа.

выбор правильной посуды;

Размер кастрюли должен соответствовать размеру конфорки. Большая кастрюля на маленькой горелке приведет к перерасходу газа, ведь вам понадобится больше времени на нагрев. Используйте посуду, которая точно подходит под размер горелки, и вы заметите экономию.

не забывайте о крышке;

Накрывайте кастрюли крышками во время кипячения или приготовления блюд. Это позволяет сохранить тепло внутри посуды и сократить время приготовления, что снижает расход газа.

своевременное выключение газа;

Как только жидкость закипела или блюдо почти готово, сразу убавляйте или выключайте конфорку. Держать газ включенным дольше, чем нужно – это лишние затраты.

контролируйте работу духовки;

Плотно закрытая духовка – это еще один способ экономить газ. Если дверца духовки неплотно закрывается, тепло выходит, а вы тратите больше топлива.

Для тех, кто использует газ для отопления жилья, экономия становится еще важнее, особенно в зимний период. "Нафтогаз" дал несколько советов для тех, у кого установлен газовый котел:

установите терморегуляторы на батареях;

Современные котлы имеют автоматические системы регулирования температуры, но установка терморегуляторов на батареи поможет избежать перегрева комнат, не требующих столь интенсивного отопления. Это позволит снизить потребление газа на 10–15%.

правильный выбор мощности котла;

Приобретая котел, важно учитывать площадь дома. Недостаточно мощный котел будет работать на максимальном уровне, что приведет к повышенному потреблению газа, а чрезмерно мощный будет расходовать больше топлива, чем нужно.

выбор режима работы котла;

Используйте режимы экономии, например, "эко", потребляющий меньше газа, ведь не поддерживает постоянную температуру воды, а греет ее только во время использования. Такой подход помогает экономить до 10% газа на нагреве воды.

Важным аспектом экономии газа является правильное использование водонагревателей и котлов для горячей воды. Для этого нужно следовать простым советам:

регулировка температуры воды;

Установите минимальную температуру нагрева воды. Если установить слишком высокую температуру, придется дополнительно смешивать воду с холодной, что приведет к перерасходу газа и воды.

очистка теплообменников;

Регулярно чистите теплообменники от осадка. Слой накипи значительно снижает эффективность нагрева воды, увеличивая время на нагрев и, соответственно, расход газа.

Современные конденсационные котлы – это самые эффективные газовые приборы, позволяющие экономить до 15% газа. Они получают тепло не только от сгорания топлива, но и от использования тепла, высвобождаемого из продуктов горения. Хотя стоимость таких котлов выше, их эффективность позволяет быстро окупить инвестиции.

Европейские страны уже отказались от других типов газовых котлов, полностью перейдя на конденсационные. Это решение позволяет снизить затраты энергоресурсов и повысить энергоэффективность домов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, тариф на газ в Украине с 1 октября не изменится. Цена будет составлять 7,96 грн для клиентов "Нефтегаза". При этом предложение будет действовать до мая 2025 года.

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