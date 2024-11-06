Платежки за свет можно уменьшить почти на 5000 грн: украинцам объяснили, что должен сделать каждый

Украинцы могут экономить на электроэнергии до 1100 кВт*ч в год. В денежном исчислении при нынешнем тарифе свет это 4752 грн. Для этого в правительстве советуют придерживаться ряда правил бережливого потребления тока, в частности, заменить все лампы на новые и меньше смотреть телевизор.

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Как утверждают в Министерстве энергетики, простые действия помогут и экономить, и поддерживать энергосистему страны. "Благодаря привычкам по энергосбережению каждая семья может сохранить более 1100 кВт*ч электроэнергии в год", – подсчитали в ведомстве. Для этого рекомендуют:

Экономить на освещении

Для этого следует заменить лампы накаливания на LED, что помогаем сократить потребление энергии в 10 раз. К примеру, 5 LED-ламп мощностью 9 Вт вместо обычных ламп по 60 Вт могут сэкономить до 680 кВт*ч в год.

Выключать свет и электроприборы

По подсчетам ведомства, отключение света в пустых комнатах экономит около 90 кВт*ч в год. А отключение от сети устройств в режиме ожидания позволяет сохранить еще 138 кВт*ч электроэнергии в год.

Сократить время просмотра телевизора и использования компьютера

В Минэнерго советуют заменить хотя бы один час просмотра телевизора или компьютера на другую активность. Это, как утверждается, позволит сэкономить 144 кВт*ч в год.

Вынимать зарядки из розеток

Зарядные устройства продолжают потреблять энергию, когда остаются в розетке после зарядки. Выключение поможет сохранить до 26,3 кВт*ч в год для каждого устройства.

"Рациональное потребление энергии – это не об отказе от комфорта, а о сознательном подходе к использованию ресурсов. Простые ежедневные привычки позволяют без дополнительных затрат получать в 2-3 раза больше пользы от электроприборов и значительно снизить затраты на электроэнергию и помочь энергетикам и энергосистеме Украины", – уверены в Минэнерго.

Тариф на электроэнергию в ноябре-2024: сколько нужно платить за каждый кВт*ч

Тариф на электроэнергию в Украине не будут менять как минимум до 1 мая 2025 года. Таким образом, в ноябре-2024, а также в осенне-зимний период-2024/25 за 1 кВт*ч нужно будет платить 4,32 грн.

Об этом говорится в ответе министра энергетики Германа Галущенко на запрос нардепа Алексея Кучеренко. В документе отмечается, что цена на электрическую энергию для бытовых потребителей, "согласно Постановлению № 632, утверждена до 30.04.2025". Таким образом, до тех пор тариф на электроэнергию для бытовых потребителей не будет пересматриваться.

При этом следует учитывать, что кроме стандартного тарифа, в Украине точечно действуют и другие расценки на электроэнергию, включая многозонные тарифы и специальные тарифы для тех, у кого установлено электрическое отопление.

В частности в июне 2024 года был введен льготный тариф для использования электроэнергии в целях отопления. Для таких потребителей в отопительный сезон стоимость кВт*ч составляет 2,64 грн. Однако существуют ограничения. По льготному тарифу "для отопления" можно оплачивать только первые 2 тыс. кВт*ч в месяц и только в течение периода с 1 октября по 30 апреля.

Также при наличии двухтарифного счетчика ("день-ночь") применяются два разных тарифа: дневной и ночной. Дневной тариф действует с 7:00 до 23:00 и равен основному тарифу – 4,32 грн за киловатт-час. В ночное же время (с 23:00 до 7:00) есть возможность платить за электроэнергию по льготному тарифу. Он вполовину ниже действующего (и дневного) – применяется коэффициент 0,5, т.е. сейчас это 2,16 грн/кВт*ч.

При установленном трехзонном счетчике действуют три тарифа. В пиковые часы владельцы таких счетчиков платят за свет больше, а в ночные – втрое меньше. Так, тариф с 23:00 до 07:00 (ночной) составляет 1,728 грн/кВт*ч; тариф с 7:00-8:00 / 11:00-20:00 / 22:00-23:00 (полупиковый) – 4,34 грн/кВт*ч; тариф с 8:00-11:00 / 20:00-22:00 (пиковый) – 6,48 грн/кВт*ч.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам исполнительного директора энергокомпании ДТЭК Дмитрия Сахарука, Украина сможет пройти зиму без плановых отключений света. Однако только если объекты энергетики удастся защитить от обстрелов.

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