Украинцев по всей стране предупредили об отключениях света: график на 12 марта
По всей Украине 12 марта будут действовать почасовые отключения электроэнергии – с 17:00 до 23:00. При этом, предупреждают энергетики, графики могут неожиданно меняться.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили: ограничения вводятся не только для населения –для промышленности и бизнеса будут действовать графики ограничения мощности.
"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе (ссылки в таблице ниже. – Ред.)", – говорится в сообщении.
Ситуация с отключениями электроэнергии существенно изменилась
В то же время, рассказал ранее вице-премьер – министр энергетики Денис Шмыгаль, в Украине существенно смягчились графики отключений электроэнергии. Это стало возможным благодаря снижению дефицита до 1 ГВт.
"По состоянию на сегодня дефицит электроэнергии снизился, этому способствовали несколько факторов. Конечно, мы оперативно восстанавливаем, за что огромная благодарность нашим энергетикам. По состоянию на сегодняшний день дефицит составляет 1 ГВт, то есть в 5-6 раз меньше, чем было зимой. Это позволяет, конечно, сократить количество очередей для людей", – сказал Шмыгаль.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, эксперт по энергетике, директор энергетических программ центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что в 2026 году отключения света в Украине могут стать менее жесткими – однако только в периоды потепления. Полностью же от них, по его словам, отказаться не получится – из-за потери около 60% генерации и постоянных российских атак.
