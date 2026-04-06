Отключения света будут, но не для всех: "Укрэнерго" показало план ограничений на 7 апреля

Во вторник, 7 апреля, в Украине планируют применять отключения электроэнергии, но пока только для бизнеса и промышленности. Эти ограничения будут действовать утром – с 7:00 до 11:00. Однако украинцев предупреждают, что ситуация может измениться.

Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго". В компании напоминают, что причиной ограничений являются последствия российских ударов по энергообъектам.

Отключения для населения по состоянию на вечер 6 апреля не планируются. Но так как ситуация в энергетике очень динамична, о таких ограничениях могут объявить внезапно.

Так, например, было как раз во второй половине дня 6 апреля. Изначально введение графиков не планировалось, но в итоге в ряде регионов начались экстренные обесточивания, а в части областей появились почасовые графики.

"Укрэнерго" призывает украинцев следить за объявлениями на официальных ресурсах облэнерго в каждом регионе. В частности, это могут быть специальные страницы на сайтах операторов:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графики-часовых-стабилизационных/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Когда станет меньше отключений света

Энергетическая ситуация в Украине в 2026 году может частично стабилизироваться, и отключений света станет меньше – прежде всего в теплые периоды, считает директор энергетических программ Центр Разумкова Владимир Омельченко. В то же время о полном отказе от ограничений электроснабжения речь пока не идет.

По словам эксперта, ключевая проблема – существенные потери генерации, которые достигают около 60%, а также регулярные атаки РФ на энергетическую инфраструктуру. Даже в условиях максимальной работы энергетиков и систем ПВО энергосистема остается уязвимой к новым ударам.

Улучшение возможно только при определенных условиях: если интенсивность обстрелов снизится и не будет новых серьезных повреждений критических объектов. Без этого, отмечает эксперт, риск дефицита электроэнергии и соответствующих отключений будет сохраняться.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил о серьезных проблемах в энергетической сфере Украины. По его словам, страна сталкивается с большим дефицитом электроэнергии. Из-за этого следующий отопительный сезон 2026–2027 годов будет сложным.

