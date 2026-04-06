Отключения света будут, но не для всех: "Укрэнерго" показало план ограничений на 7 апреля
Во вторник, 7 апреля, в Украине планируют применять отключения электроэнергии, но пока только для бизнеса и промышленности. Эти ограничения будут действовать утром – с 7:00 до 11:00. Однако украинцев предупреждают, что ситуация может измениться.
Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго". В компании напоминают, что причиной ограничений являются последствия российских ударов по энергообъектам.
Отключения для населения по состоянию на вечер 6 апреля не планируются. Но так как ситуация в энергетике очень динамична, о таких ограничениях могут объявить внезапно.
Так, например, было как раз во второй половине дня 6 апреля. Изначально введение графиков не планировалось, но в итоге в ряде регионов начались экстренные обесточивания, а в части областей появились почасовые графики.
"Укрэнерго" призывает украинцев следить за объявлениями на официальных ресурсах облэнерго в каждом регионе. В частности, это могут быть специальные страницы на сайтах операторов:
Когда станет меньше отключений света
Энергетическая ситуация в Украине в 2026 году может частично стабилизироваться, и отключений света станет меньше – прежде всего в теплые периоды, считает директор энергетических программ Центр Разумкова Владимир Омельченко. В то же время о полном отказе от ограничений электроснабжения речь пока не идет.
По словам эксперта, ключевая проблема – существенные потери генерации, которые достигают около 60%, а также регулярные атаки РФ на энергетическую инфраструктуру. Даже в условиях максимальной работы энергетиков и систем ПВО энергосистема остается уязвимой к новым ударам.
Улучшение возможно только при определенных условиях: если интенсивность обстрелов снизится и не будет новых серьезных повреждений критических объектов. Без этого, отмечает эксперт, риск дефицита электроэнергии и соответствующих отключений будет сохраняться.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил о серьезных проблемах в энергетической сфере Украины. По его словам, страна сталкивается с большим дефицитом электроэнергии. Из-за этого следующий отопительный сезон 2026–2027 годов будет сложным.
