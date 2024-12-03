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Отключения электроэнергии ослабнут: какой график энергетики подготовили на 4 декабря

Станислав Кожемякин
Коммуналка
3 минуты
5,4 т.
4 декабря в Украине будут меньше отключать электроэнергию

В Украине ослабят ограничение электроэнергии для населения. Хотя 4 декабря отключения будут продолжаться 16 часов (так же, как накануне), по две очереди будут отключаться реже.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". Энергетики сообщили график отключений для бытовых потребителей, он будет следующим:

  • 06:00 – 07:00 – одна очередь отключений;
  • 07:00 – 20:00 – две очереди отключений;
  • 20:00 – 22:00 – одна очередь отключений.

Мощность для промышленности и бизнеса будет ограничивать также с 6 до 22 часов. Кроме того, компания ДТЭК показала, какие графики отключений ждут жителей Киева, Днепропетровской, Одесской и Киевской областей.

По какому графику будет отключена электроэнергия в Киеве.
Отключения электроэнергии ослабнут: какой график энергетики подготовили на 4 декабря
Отключения электроэнергии ослабнут: какой график энергетики подготовили на 4 декабря
Отключения электроэнергии ослабнут: какой график энергетики подготовили на 4 декабря

Что такое очереди отключений и где узнавать график

Существует условное соответствие между количеством очередей отключений и количеством часов без электроснабжения :

  • 1 очередь графиков означает 4 часа отключений в сутки (суммарно с 24 часов);
  • 2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;
  • 3 очереди – до 12 часов без света в сутки;
  • 4 очереди – более 12 часов ограничений в сутки (до 16).
Что такое очереди отключений света

В то же время, "Укрэнерго" во время плановых отключений определяет только количество очередей, которые должны быть обесточены. Конкретные графики для каждой отдельной очереди определяют облэнерго и публикуют на своих ресурсах :

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго
Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запорожье www.zoe.com.ua/графики-страж-стабилизационных/
Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете)
Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf
Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/
Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы)
Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента)
Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71
Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo
Херсон и Херсонская область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете)

Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off
Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, своевременная передача показателей за потребленные услуги ЖКХ поможет избежать проблем с коммунальщиками, в частности, дописывание "лишних" объемов потребленных услуг. На передачу показаний счетчиков электроэнергии уделяется несколько дней, а последним сроком подачи данных за ноябрь является 3 декабря.