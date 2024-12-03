Отключения электроэнергии ослабнут: какой график энергетики подготовили на 4 декабря
В Украине ослабят ограничение электроэнергии для населения. Хотя 4 декабря отключения будут продолжаться 16 часов (так же, как накануне), по две очереди будут отключаться реже.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". Энергетики сообщили график отключений для бытовых потребителей, он будет следующим:
- 06:00 – 07:00 – одна очередь отключений;
- 07:00 – 20:00 – две очереди отключений;
- 20:00 – 22:00 – одна очередь отключений.
Мощность для промышленности и бизнеса будет ограничивать также с 6 до 22 часов. Кроме того, компания ДТЭК показала, какие графики отключений ждут жителей Киева, Днепропетровской, Одесской и Киевской областей.
Что такое очереди отключений и где узнавать график
Существует условное соответствие между количеством очередей отключений и количеством часов без электроснабжения :
- 1 очередь графиков означает 4 часа отключений в сутки (суммарно с 24 часов);
- 2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;
- 3 очереди – до 12 часов без света в сутки;
- 4 очереди – более 12 часов ограничений в сутки (до 16).
В то же время, "Укрэнерго" во время плановых отключений определяет только количество очередей, которые должны быть обесточены. Конкретные графики для каждой отдельной очереди определяют облэнерго и публикуют на своих ресурсах :
Как сообщал OBOZ.UA, своевременная передача показателей за потребленные услуги ЖКХ поможет избежать проблем с коммунальщиками, в частности, дописывание "лишних" объемов потребленных услуг. На передачу показаний счетчиков электроэнергии уделяется несколько дней, а последним сроком подачи данных за ноябрь является 3 декабря.