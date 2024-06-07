Отключение электроэнергии в Киеве 7 июня: как изменилась ситуация

В Киеве 7 июня все сутки продлятся стабилизационные отключения. При этом велика вероятность отключения электричества не только в серой, но и светло-серой зоне.

Как сообщает ДТЭК, после включения электроэнергии не следует сразу включать все приборы. "Понимаем, что все вы с нетерпением ждете включения света (как и мы). Но просим вас не спешить включать все мощные приборы одновременно. Такая резкая нагрузка на сети приводит к авариям и соответственно света будет еще меньше", – говорится в сообщении.

Прогнозируемое потребление Киева на завтра – 1050-1100 МВт. Критическая инфраструктура в нем сейчас занимает около 25%. "То есть для нас с вами (население и бизнес) останется где-то 50% от привычного потребления", – объясняет СЕО Yasno Сергей Коваленко на своей странице в Facebook.

С 24 июня начинает работу постановление о справедливом распределении лимитов.

Что делать, если у вас нет света в белой зоне? Оставить заявку на сайте https://dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns

Оставить заявку на сайте https://dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Что делать, когда сети говорят, что у вас свет есть, а у вас его нет? Сначала сконтактировать с электриком вашего дома и выяснить, нет ли какой-либо аварии в доме. Если нет, оставить заявку на сайте https://dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns

Сначала сконтактировать с электриком вашего дома и выяснить, нет ли какой-либо аварии в доме. Если нет, оставить заявку на сайте https://dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns "Что делать, когда у соседа есть свет, а у вас нет? Порадоваться за соседа, потому что уже через некоторое время он будет о вас радоваться", - написал Коваленко.

В столице каждое гарантированное отключение длится до 4 часов, а гарантированное наличие электричества – по 2 часа. В результате максимальное время отключения каждой группы – 18 часов. Гарантированные отключения от 9 до 12 часов в зависимости от дня недели.

Узнать свою группу и время отключений можно на нескольких ресурсах, причем для Киева и Киевской области контакты отличаются:

сайты ДТЭК : отключение в Киеве – "ДТЭК Киевские электросети", отключение в Киевской области – " ДТЭК Киевские региональные электросети";

: отключение в Киеве – "ДТЭК Киевские электросети", отключение в Киевской области – " ДТЭК Киевские региональные электросети"; чат-боты : в Киеве – ДТЭК КЭС, в области – ДТЭК КРЭС;

: в Киеве – ДТЭК КЭС, в области – ДТЭК КРЭС; телефоны: для Киева – 1588, (044) 202 1588 (и тот же номер с кодами 067, 050 и 073), 0 800 501 588; для области – (044) 459 07 40 (и тот же номер с кодами 067, 099 и 093), 0 800 400 740.

У киевлян также есть возможность получать уведомления о времени отключения в приложении "Киев Цифровой". Для этого нужно зарегистрировать свой адрес в системе.

Как сообщал OBOZ.UA, глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ранее отметил: полностью отказаться от отключений электроэнергии Украине удастся нескоро.

Режимов отключения света всего два: аварийный и плановый. К примеру, графики почасовых отключений (ГПО) вводятся заблаговременно и с предупреждением.

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