Опубликован тариф на газ для населения в декабре: сколько будет стоить кубометр

В Украине тариф на газ в декабре остается на уровне предыдущего месяца. Ни одна из компаний, поставляющих газ населению, не изменила стоимость голубого топлива. Самый популярный поставщик, государственный "Нафтогаз", будет продавать кубометр по цене 7,96 грн.

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Об этом говорится в сообщении издания ГазПравда. Журналисты ежемесячно проверяют цены у поставщиков газа для населения. Всего 9 поставщиков – как и в ноябре. Из них 5 компаний предлагают и годовую, фиксированную цену, и месячную – переменную. Еще 4 поставщика предлагают только годовую цену.

Стоимость кубометра газа для населения в рамках годовых тарифов в декабре в зависимости от газоснабжающей компании колеблется от 7,79 до 9,99 грн. Месячная же (рыночная) цена колеблется от 8,46 до 19,3 грн. за кубометр.

Впрочем, подавляющему большинству украинских бытовых потребителей (98% или свыше 12 млн домохозяйств) газ в настоящее время поставляет Нафтогаз Украины в рамках годовой фиксированной цены. Она – 7,96 грн за кубометр – неизменна и будет действовать для всех бытовых клиентов компании как минимум до конца апреля 2025 года.

Тариф на доставку газа перечислят

С 2025-го тариф на доставку газа будет перечислен для всех. Сам тариф на доставку не изменился, однако в платежке также учитывают и объем потребления за газовый год, закончившийся в сентябре 2024-го.

"Важно вовремя передавать показания газового счетчика. Однако именно в начале октября это особенно важно. Ведь в сентябре завершается так называемый газовый год. И именно от потребленного объема с 1 октября 2023 по 30 сентября 2024 будет зависеть, сколько вы будете платить за доставку голубого топлива в 2025 году", – говорится в сообщении.

Итак, в ваших интересах убедиться, что в эту газовую статистику вошли лишь актуальные данные о реально потребленном топливе. Сами тарифы на раздел газа во время войны не изменятся. Эти тарифы разные в зависимости от оператора газораспределительной сети. Их можно найти на сайте своей компании. Неизменность тарифа не означает, что сумма не изменится.

Помимо самого тарифа также влияет и объем потребления. Общие объемы потребления газа в течение предыдущего газового года делят на 12 месяцев и умножают на тариф. Если вырос объем потребления, больше придется платить и за доставку газа.

Стоимость транспортировки газа в Украину колеблется от 0,38 до 2,39 гривны за кубометр и зависит от региона. Чем больше потребителей, тем ниже тариф, поскольку расходы на поддержку газовой инфраструктуры распределяются между большим количеством людей.

Как ранее писал OBOZ.UA, "Газсети" начали посылать украинцам по всей стране платежки на оплату стоимости обслуживания внутридомовых газовых систем. С 2024-го такая услуга обязательна. В зависимости от возраста многоэтажки, обслуживание (во время которого прежде всего ищут утечки газа) проводят раз в три-пять лет.

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