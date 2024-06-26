Оккупанты грабят ЗАЭС: мародерить помогает новый "начальник" из Москвы

Российские военные вывозят из захваченной Запорожской атомной электростанции незадействованное оборудование. Им в этом помогает назначенный оккупантами "заместитель директора" ЗАЭС Эдуард Атакищев.

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Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), ссылаясь на информацию местных жителей. Атакищева отправили из Ростова-на-Дону именно для того, чтобы он подписал фиктивные соглашения о передаче невостребованного имущества станции на нужды окупантов и их размещение на территории ЗАЭС.

В то же время в Энергодаре он почти не появляется, преимущественно находясь в Москве. Когда он приезжает в город, постоянно передвигается в окружении военных.

"Вся деятельность Атакищева подчинена национальному центру управления "обороны" РФ. Это является очередным свидетельством того, что россияне планомерно превратили ЗАЭС в военный объект", - отметили в ЦНС.

Следует отметить, что россияне продолжили практику грабежа украинских инфраструктурных, энергетических, транспортных и сельскохозяйственных объектов на временно оккупированной территории Украины. Ранее во время оккупации Херсона они вывозили технику ГСЧС, а также ценности музеев и медицинское оборудование из больниц.

Кроме того, во время деоккупации войсками Вооруженных сил Украины захваченной территории Запорожской области враг массово также вывозил оборудование из больниц и документацию. Вместе с ними убегали и некоторые коллаборанты из местного населения.

Также OBOZ.UA сообщал, что оккупанты достались и имущества уехавших из оккупации украинцев погибли в результате боевых действий или даже критиковали оккупационные власти или Россию. Они решили "национализировать" более 13 тысяч "бесхозных" квартир, частных домов, коммерческих помещений и недостроенных зданий.

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