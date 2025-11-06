Ограничения есть по всей Украине: как отключают электроэнергию 6 ноября
В Украине в четверг, 6 ноября, в большинстве регионов, в т.ч. в Киеве, Киевщине, Житомирщине, Хмельнитчине и других, действуют графики отключения электроэнергии для населения. А ограничения для промышленных потребителей введены по всей Украине. Меры применяются весь день – с 8 утра до 22 вечера.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". Одновременно в течение дня будут отключать от 0,5 до 2 очередей потребителей.
"Время и объем применения ограничений могут измениться... Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", – отметили энергетики.
Отключения света по областям: какие графики действуют
Киев
В столице будут отключать все 12 подгрупп. Самое длительное отключение составит 4 сама подряд:
Киевская область
Отключения затронут не все группы. Отключать свет будуть на 2 часа за раз, однако у некоторых потребителей будет два отключения за день.
Запорожская область
По обновленному расписанию на 6 ноября часы отсутствия электроснабжения с учетом времени на переключение будут такими:
- 1.1: 19:00 – 20:30
- 1.2: 19:00 – 22:30
- 2.1: 15:30 – 19:00
- 2.2: 15:30 – 19:00
- 3.1: 15:30 – 19:00
- 3.2: 15:30 – 19:00
- 4.1: не выключается
- 4.2: 08:30 – 12:00
- 5.1: 19:00 – 22:30
- 5.2: 19:00 – 22:30
- 6.1: 12:00 – 15:30
- 6.2: 13:30 – 15:30
Черниговская область
Черкасская область
Обновленные часы отсутствия электроснабжения:
- 1.1 20:00 – 22:00
- 1.2 12:00 – 14:00, 18:00 – 20:00
- 2.1 10:00 – 12:00, 16:00 – 18:00
- 2.2 16:00 – 18:00
- 3.1 12:00 – 14:00, 18:00 – 20:00
- 3.2 10:30 – 12:00, 18:00 – 20:00
- 4.1 14:00 – 16:00
- 4.2 14:00 – 16:00, 20:00 – 22:00
- 5.1 18:00 – 20:00
- 5.2 20:00 – 22:00
- 6.1 16:00 – 18:00
- 6.2 16:00 – 18:00
Хмельницкая область
Житомирская область
Облэнерго информирует, что "Укрэнерго" изменило применение количества очередей:
- С 10:00 до 14:00: 0,5 очереди.
- С 14:00 до 16:00: 1 очередь.
- С 16:00 до 20:00: 2 очереди.
- С 20:00 до 22:00: 1,5 очереди.
Харьковская область
В регионе с 08:00 до 22:00 будет применяться 1 очередь отключений. Таким образом ориентировочные часы отключений по очередям с учетом времени на переключение будут такими:
- 1.1 13:00 – 16:00
- 1.2 13:00 – 16:00
- 2.1 не выключается
- 2.2 не выключается
- 3.1 16:00 – 19:00
- 3.2 16:00 – 19:00
- 4.1 08:00 – 10:00
- 4.2 08:00 – 10:00
- 5.1 19:00 – 22:00
- 5.2 19:00 – 22:00
- 6.1 10:00 – 13:00
- 6.2 10:00 – 13:00
