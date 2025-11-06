Ограничения есть по всей Украине: как отключают электроэнергию 6 ноября

В Украине в четверг, 6 ноября, в большинстве регионов, в т.ч. в Киеве, Киевщине, Житомирщине, Хмельнитчине и других, действуют графики отключения электроэнергии для населения. А ограничения для промышленных потребителей введены по всей Украине. Меры применяются весь день – с 8 утра до 22 вечера.

Об этом сообщили в "Укрэнерго". Одновременно в течение дня будут отключать от 0,5 до 2 очередей потребителей.

"Время и объем применения ограничений могут измениться... Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", – отметили энергетики.

Отключения света по областям: какие графики действуют

Киев

В столице будут отключать все 12 подгрупп. Самое длительное отключение составит 4 сама подряд:

Киевская область

Отключения затронут не все группы. Отключать свет будуть на 2 часа за раз, однако у некоторых потребителей будет два отключения за день.

Запорожская область

По обновленному расписанию на 6 ноября часы отсутствия электроснабжения с учетом времени на переключение будут такими:

1.1: 19:00 – 20:30

1.2: 19:00 – 22:30

2.1: 15:30 – 19:00

2.2: 15:30 – 19:00

3.1: 15:30 – 19:00

3.2: 15:30 – 19:00

4.1: не выключается

4.2: 08:30 – 12:00

5.1: 19:00 – 22:30

5.2: 19:00 – 22:30

6.1: 12:00 – 15:30

6.2: 13:30 – 15:30

Черниговская область

Черкасская область

Обновленные часы отсутствия электроснабжения:

1.1 20:00 – 22:00

1.2 12:00 – 14:00, 18:00 – 20:00

2.1 10:00 – 12:00, 16:00 – 18:00

2.2 16:00 – 18:00

3.1 12:00 – 14:00, 18:00 – 20:00

3.2 10:30 – 12:00, 18:00 – 20:00

4.1 14:00 – 16:00

4.2 14:00 – 16:00, 20:00 – 22:00

5.1 18:00 – 20:00

5.2 20:00 – 22:00

6.1 16:00 – 18:00

6.2 16:00 – 18:00

Хмельницкая область

Житомирская область

Облэнерго информирует, что "Укрэнерго" изменило применение количества очередей:

С 10:00 до 14:00: 0,5 очереди.

С 14:00 до 16:00: 1 очередь.

С 16:00 до 20:00: 2 очереди.

С 20:00 до 22:00: 1,5 очереди.

Харьковская область

В регионе с 08:00 до 22:00 будет применяться 1 очередь отключений. Таким образом ориентировочные часы отключений по очередям с учетом времени на переключение будут такими:

1.1 13:00 – 16:00

1.2 13:00 – 16:00

2.1 не выключается

2.2 не выключается

3.1 16:00 – 19:00

3.2 16:00 – 19:00

4.1 08:00 – 10:00

4.2 08:00 – 10:00

5.1 19:00 – 22:00

5.2 19:00 – 22:00

6.1 10:00 – 13:00

6.2 10:00 – 13:00

Как узнать об отключениях в других регионах и где смотреть группу (очередь)

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, по мнению энергоэксперта Александра Харченко, в Украине города с централизованным отоплением должны иметь "план Б"на случай поражения тепловой инфраструктуры. Самое важное – подготовить резервные источники тепла и механизмы спасения систем отопления домов, чтобы избежать риска их разрушения во время морозов.

