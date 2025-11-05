"Города с централизованным отоплением должны иметь "план Б": к чему готовиться украинцам

В Украине города с централизованным отоплением должны иметь реальный "план Б" на случай поражения тепловой инфраструктуры – это вопрос не паники, а технической безопасности. Самое важное сейчас – подготовить резервные источники тепла и механизмы спасения систем отопления домов, чтобы избежать риска их разрушения во время морозов.

Об этом рассказал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко во время пресс-конференции. В крупных городах, где десятки и сотни тысяч людей подключены к центральному отоплению, любое серьезное повреждение ТЭЦ или котельной может привести к критической ситуации – не только похолодание в домах, но и разрушение тепловых сетей.

Именно поэтому, отмечает Харченко, местные власти должны готовиться не только к стандартному запуску отопительного сезона, но и к действиям в случае аварий – так называемого "плана Б". По словам эксперта, газа для выработки тепла Украине хватит – запасы в хранилищах сформированы, и процесс закачки продолжается. Проблема заключается не в ресурсе, а в том, что объекты теплоснабжения могут быть повреждены в результате ракетных или дроновых атак.

И этот риск не теоретический, а реальный, ведь подобные удары уже наносили существенный ущерб тепловым сетям в разных регионах. Харченко отмечает, что представим ситуацию: в Киеве выходит из строя одна из ключевых ТЭЦ, мороз держится несколько дней, а быстрое восстановление невозможно. В таком случае город должен быть готов:

срочно сливать воду из систем отопления домов, чтобы их не разорвало морозом;

при необходимости даже организовывать эвакуацию.

По мнению эксперта, каждый район и каждый дом должны иметь понятный алгоритм действий. Это включает:

возможность переключения тепловых сетей на резервные источники;

подготовку мест для быстрого подключения мобильных котельных;

разработанные инструкции для слива и повторного наполнения систем отопления.

Другими словами, даже если крупные котельные или ТЭЦ временно не будут работать, дома не должны замерзнуть до состояния аварии. Харченко подчеркивает, что лучше иметь действенный план и не воспользоваться им, чем оказаться перед угрозой техногенной катастрофы.

