Объявлен график отключений света на 19 ноября: когда будет самый жесткий режим
По всей Украине 19 ноября будут действовать графики отключения света – с 6:00 до 23:00. Впрочем, ограничивать подачу электроэнергии будут не всем сразу: отключения будут происходить по очередям. Самые сложные периоды ожидаются с 7:00 до 9:00 и с 14:00 до 18:00 – тогда отключать свет будут сразу двум очередям.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили:
- с 6:00 до 7:00 будет действовать одна очередь отключений;
- с 7:00 до 9:00 – две очереди;
- с 9:00 до 14:00 – одна очередь;
- с 14:00 до 18:00 – две очереди;
- с 18:00 до 23:00 – одна очередь.
"График отключений по вашему адресу узнайте на официальных страницах вашего оператора системы распределения", – говорится в сообщении.
При этом там напомнили: причиной временного введения ограничений является повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки России 17 ноября. "Потребляйте электроэнергию бережливо в период действия ограничений", – призвали в "Укрэнерго".
Что такое очереди отключений и как их понимать
Следует помнить, что во время плановых отключений света "Укрэнерго" каждый день объявляет, сколько очередей будут отключать одновременно в каждой области. По сути, это техническая информация для облэнерго.
В целом существует условное соотношение количества очередей отключений света с количеством часов без электроэнергии. Так:
- 1 очередь графиков означает 4 часа отключений в сутки (суммарно из 24 часов);
- 2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;
- 3 очереди – 12 часов без света в сутки;
- 4 очереди – до 16 часов ограничений в сутки.
В разных регионах системы отличаются. Чаще всего облэнерго просто обновляют графики каждые сутки или даже в течение дня. Следить за такими обновлениями нужно на официальных ресурсах самих облэнерго:
Как сообщал OBOZ.UA, после возвращение графиков отключения света вопрос покупки зарядных станций (прозванных в народе "экофлоу" – по названию одного из производителей) опять становится актуальным – особенно для тех, кто живет в многоквартирных домах и не может поставить себе генератор. Однако для многих проблемой становится выбор такого устройства – ведь от его мощности зависит и цена. Выйти из этой ситуации можно с помощью распространяемого в соцсетях калькулятора для зарядных станций.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!