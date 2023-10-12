Никто не может гарантировать отсутствие блэкаутов: Кудрицкий рассказал о трех уровнях защиты энергосистемы Украины

Украина зимой 2023-2024 гг. может столкнуться с перебоями в электроснабжении. На данный момент никто не может гарантировать, что отключений света не будет. Хотя ведется активная подготовка защиты энергообъектов, которая будет состоять из трех уровней.

Об этом рассказал глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью. "Но мы можем их (отключения. – Ред.) минимизировать. И все будет зависеть от масштаба обстрелов. Сейчас сказать это наперед невозможно. Наш пессимистичный сценарий прохождения зимы предусматривает, что масштаб ракетных и дроновых атак повторится. В этом сценарии действительно могут быть проблемы с энергоснабжением после атаки", – рассказал он.

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Глава "Укрэнерго" уточнил, что этой зимой энергосистему будут защищать в три уровня. Это:

1. Защита от взрывной волны.

"Это также защита от обломков. В основном это наполненные песком биг-бэги или габионы, или другие конструкции. Они защищают именно от непрямого попадания", – объяснил Кудрицкий.

2. Защита от прямого попадания "Шахедов".

3. Комплексная защита от "Шахедов" и ракет.

"Деталей я, к сожалению, много сказать не могу. Но сейчас мы завершили обновление первого уровня по объектам энергетики, активно строим защиту второго и третьего уровней, довольно большое количество подстанций будет дополнительно защищено довольно большими и мощными конструкциями... Первый уровень есть на всех объектах еще с прошлой зимы", – рассказал глава "Укрэнерго".

Он отметил, что международная помощь сыграла существенную роль в подготовке энергетиков к этой зиме и ликвидации последствий предыдущих российских атак. В частности, партнеры выделяли средства, которые позволили оперативно закупать оборудование, чтобы ремонтировать поврежденные объекты.

"Суммарно нам было предоставлено более 1 млрд долларов. Это только "Укрэнерго" – в виде кредитного и грантового финансирования или в виде поставок оборудования, тех же автотрансформаторов", – уточнил Кудрицкий.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее энергетики опубликовали чек-лист для отключений света. Это список полезных предметов и устройств, которые каждый должен иметь дома.

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